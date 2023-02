﻿Lob von Darmstadt-Coach Lieberknecht für Hansa Rostock: „Sind zu gut, um abzusteigen“

Torsten Lieberknecht hat großen Respekt vor dem FC Hansa Rostock. Das hat der Trainer des SV Darmstadt vor der Partie kundgetan. Was er von der Begegnung an der Ostsee erwartet.

Darmstadt. Vor dem Topspiel am Samstagabend (Anpfiff: 20.30 Uhr) in der 2. Bundesliga hat Torsten Lieberknecht einige anerkennende Worte für seinen Gegner FC Hansa Rostock (10. Platz/24 Punkte) gefunden. Der Trainer des Spitzenreiter SV Darmstadt ist sich sicher, dass die Kogge auch in der kommenden Spielzeit zweitklassig spielen wird. „Hansa hat eine Mannschaft aufzubieten, die in der nächsten Saison zur 2. Liga gehören wird. Sie sind zu gut dafür, um abzusteigen“, meinte der 49-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag.

Für Lieberknecht ist Hansa Rostock ein Gegner „mit vielen Facetten“

Die Darmstädter kommen mit breiter Brust nach Rostock. Sie haben die vergangenen 19 Ligaspiele nicht verloren. Trotzdem hat Lieberknecht großen Respekt vor den Hanseaten. „Es ist ein Gegner mit vielen Facetten. Ihr Kader ist mit großen, kleinen, schnellen und robusten Spielern bestückt.“

Der Fußball-Lehrer rechnet mit „Fußball pur“ im Ostseestadion. Er erwartet von einen unangenehme Gastgeber und eine stimmungsvolle Kulisse. „Sie haben viel dafür getan, um wieder in die 2. Liga zu kommen und dort auch zu bleiben“, so Lieberknecht.

Für das Duell gegen den Tabellenführer werden in der Rostocker Arena über 25.000 Zuschauer erwartet. Für Hansa geht es auch darum, im Abstiegskampf auf heimischen Platz wieder einen Sieg einzufahren. Die vergangenen fünf Heimspiele blieben die Mecklenburger ohne Erfolg. Der letzte Punktedreier vor den eigenen Fans fuhr Hansa am 17. September gegen den 1. FC Magdeburg (3:1) ein.