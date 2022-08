Kein Rostocker spielte häufiger gegen den FC St. Pauli als Defensivspezialist Lukas Fröde, der es zum elften Mal mit den Kiezkickern zu tun bekommt. Wie seine persönliche Bilanz gegen die Hamburger aussieht und warum er zuversichtlich ist, dass Hansa Rostock gewinnt.

Rostock. Kein Rostocker hat häufiger gegen den Kiezklub gespielt als Lukas Fröde. Der 27-jährige Defensivspezialist ist Hansas „St.-Pauli-Rekordmann“. Wenn die Hamburger am Sonntag (13.30 Uhr) zum Nordderby im Ostseestadion antreten, bekommt es Fröde zum elften Mal mit den Kiezkickern zu tun. Nur Stürmer John Verhoek kann da mit ebenfalls zehn Duellen mithalten.

Mit Rostock sei es anders als mit seinen früheren Klubs Karlsruhe, Duisburg und Würzburger Kickers, sagt der Hesse. „Klar, vor allem wenn man das Rückspiel in der letzten Saison gesehen hat. Das war nach dem Spiel wie ein Feiertag“, so Fröde mit Blick auf Hansas 1:0-Heimsieg Anfang April. „Diese Rivalität, die in erster Linie bei den Fans entsteht, überträgt sich natürlich. Von uns Spielern wird in so einer Partie auch noch mal mehr erwartet. Das kann unglaublich beflügelnd sein, kann manchmal aber auch hindern, wenn man es mental nicht ganz so gut auf die Reihe bekommt“, erklärt der Hansa-Profi.