﻿Malchower SV gelingen gegen FC Förderkader drei Fernschusstore in einer Halbzeit

5 mal 2 Eintrittskarten für Seawolves-Heimspiel gegen Würzburg zu gewinnen

Für den Aufsteiger aus MV liegt die Meisterrunde der Basketball-Bundesliga in Reichweite. Am Sonnabend ist mit Würzburg ein direkter Konkurrent zu Gast in der Rostocker Stadthalle. Die OZ verlost zehn Tickets.