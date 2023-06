﻿Marktwert-Update: Das ist der größte Gewinner im Kader von Hansa Rostock

Live Mega-Projekt auf Usedom

Viele Usedomer und Urlauber haben diesen Tag herbei gesehnt. Nun ist es so weit: Der Tunnel in Swinemünde wird eröffnet. Damit wird die Ferieninsel Usedom viel besser erreichbar. Am Rande der Feierlichkeiten gibt es auch Proteste. Die OZ ist bei der Eröffnung am Freitag live dabei.