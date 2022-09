﻿Marschroute in Richtung Landesklasse – FSV Nordost Rostock im Aufwind

Der FSV Nordost Rostock ist in der Fußball-Kreisoberliga Warnow Staffel II aktuell richtig gut drauf. Die Hanseaten streben in der Tabelle eine Top-Platzierung an und haben ein festes Ziel vor Augen.

Rostock. Tore am Fließband: Die Anhänger des FSV Nordost Rostock dürften aktuell richtig viel Spaß dabei haben, ihre Mannschaft beim Fußballspielen anzufeuern. In der Kreisoberliga Warnow Staffel II gingen die Hanseaten in allen vier bisherigen Partien als Sieger vom Platz. „Ein bisschen überraschend ist das schon. Wir sind natürlich sehr zufrieden damit“, meint FSV-Coach Steve Kölzow.

In der Rangliste sind die Nordostler (2. Platz/12 Punkte) dem Tabellenführer SV Warnemünde II (1./12) dicht auf den Fersen. Beide Teams sind punktgleich. Lediglich das Torverhältnis unterscheidet sie. Der FSV erzielte bislang 22 Treffer und musste acht Gegentore hinnehmen. Der SVW erzielte ebenfalls 22 Treffer, kassierte allerdings nur vier Gegentore.

FSV Nordost Rostock konnte Transfercoup landen

In der Sommerpause verstärkte sich der Kreisoberligist vierfach. Neben Louis Finck (eigene A- Junioren), Carl Johansen und Oliver Nolte (beide eigene 2. Herrenmannschaft), konnte der FSV mit dem Wechsel von Philip Mansour vom Verbandsligisten SV Pastow einen echten Coup landen. Das macht sich auch spielerisch bemerkbar: Während die Rostocker in der vergangenen Saison nach dem vierten Spieltag durchschnittlich zwei Tore pro Partie erzielt hatten, kommen sie in der aktuellen Spielzeit auf durchschnittlich 5,5 Treffer pro Begegnung – Ligabestwert.

Trotz des positiven Laufs sieht Kölzow noch Verbesserungspotenzial: „Spielerisch sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen. Ab und zu haben wir noch ganz schöne Löcher.“ Auch der aktuellen Tabellensituation sieht der Trainer nüchtern entgegen: „Es ist schön, oben zu stehen. Vor allem mit den Partien gegen den SV Warnemünde II und UFC Arminia Rostock haben wir aber noch schwere Brocken vor uns.“

FSV Nordost Rostock strebt ambitioniertes Ziel an

Der FSV Nordost Rostock hat ein ambitioniertes Ziel vor Augen: „In der Tabelle wollen wir Rang eins bis drei erreichen“, meint Kölzow und ergänzt: „In den nächsten Jahren ist es dann auf jeden Fall unser Ziel, in den Landesfußball aufzusteigen.“

Am kommenden Wochenende steht für die FSV-Kicker aber erst einmal die 2. Runde im Kreispokal an. In der ersten Runde konnten sich die Nordostler souverän mit 6:0 beim Kreisligisten Post SV Rostock durchsetzen. Am Sonntag ab 15 Uhr folgt die nächste Hürde. Dann gastieren sie ab 15 Uhr beim SV Rethwisch, der ebenfalls in der Kreisliga antritt.