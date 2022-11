﻿Sky verkündet Härtel-Aus vor Hansa Rostock: Wie es dazu kommen konnte

Stunden bevor der FC Hansa Rostock die Beurlaubung von Trainer Jens Härtel am Sonntag offiziell machte, hatte der TV-Sender Sky das Aus verkündet. Hansa-Manager Martin Pieckenhagen erklärt, wie es dazu kam.

Rostock. Dass sie von der Beurlaubung von Hansa-Trainer Jens Härtel am Sonntag zunächst im Fernsehen informiert wurden – mehrere Stunden bevor der Klub die wichtige Personalie selbst öffentlich machte – hat viele Anhänger des Zweitligisten verwundert.

„Laut meiner Info ist Jens Härtel entlassen worden bei Hansa Rostock. Da wird ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen am Mittwoch“, hatte der ehemalige Fußball-Profi Torsten Mattuschka, der als Experte für den Pay-TV-Sender Sky arbeitet, am Sonntagnachmittag in der Zweitliga-Sendung verkündet.