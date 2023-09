﻿Maximale Ausbeute: Rostock Piranhas mit tadellosem Saisonstart

Rostock. Start nach Maß: Die Rostock Piranhas konnten zum Auftakt der neuen Spielzeit zwei Siege einfahren und sich an die Tabellenspitze der Eishockey-Oberliga Nord katapultieren. Vor knapp 700 Zuschauern feierten die Raubfische am Sonntag (24. September) einen 3:1-Heimerfolg gegen die Herner EV Miners. Zuvor hatten sich die Ostseestädter am Freitag (22. September) mit 5:2 bei den Füchsen Duisburg durchgesetzt. „Einen besseren Start hätte ich mir nicht vorstellen können. Die Mannschaft hat die Vorgaben in beiden Partien sehr gut umgesetzt. Das macht mich glücklich und sorgt für gute Laune“, meint REC-Trainer Lenny Soccio.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem gegen die Kufencracks aus Herne bewiesen die Hanseaten jede Menge Kampfgeist. Mehr als 20 Minuten an Zeitstrafen mussten die REC-Akteure in dem umkämpften Duell absitzen. Mit viel Einsatz und Disziplin konnten sie jedoch mehrere Unterzahl-Phasen überstehen und aussichtsreiche Chancen unterbinden. „Wir standen sehr kompakt und sind dem Gegner nicht hintergejagt. Die Jungs haben Querpässe klug abgefangen und Schüsse stark geblockt“, lobt der Deutsch-Kanadier.

Coach Soccio lobt Effektivität im Angriffsspiel der Piranhas

Und auch in der Offensive lief es bei den Piranhas bislang rund. In ihren ersten beiden Partien konnten sie bereits acht Tore (zwei in Überzahl) erzielen. Mit Mike Mieszkowski (drei Treffer), Kilian Steinmann (zwei Treffer) sowie Thomas Voronov, Marius Pöpel und Keegan Dansereau (jeweils ein Treffer) netzten dabei fünf verschiedene Spieler ein. „In der Vorbereitung haben wir viele Überzahlsituationen trainiert. Das Team konnte das bislang gut umsetzen. Wir sind sehr effektiv im Powerplay“, merkt Soccio zufrieden an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der vielversprechende Saisonstart lässt die REC-Verantwortlichen und Fans aufatmen. „Nach den zuletzt durchwachsenen Jahren ist es ein großer Lichtblick“, so der 56-Jährige. Die aktuelle Tabellensituation will der ehemalige deutsche Nationalspieler aber nicht überbewerten. „Wir wollen den Moment kurz genießen. Dennoch gibt es noch viel Luft nach oben. Ab Mittwoch konzentrieren wir uns wieder auf das nächste Wochenende.“

Lesen Sie auch

Piranhas treffen im Spitzenspiel auf Halle Saale Bulls

Am Freitag (29. September, 20 Uhr) gastieren die Piranhas bei den Halle Saale Bulls. Das Team aus Sachsen-Anhalt ist ebenfalls mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet. Am Sonntag (1. Oktober, 19 Uhr) folgt ein Heimspiel gegen die TecArt Black Dragons Erfurt. „Wir wollen den positiven Trend ausbauen“, blickt Lenny Soccio optimistisch voraus.

OZ