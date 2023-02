﻿Meisterlich! LAV-Sprinterinnen holen Gold und Silber

Rostock/Dortmund. Am Sonnabend wurde Johanna Martin zur Nachwuchssportlerin des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern gekürt. Am Tag darauf wiederholte die Athletin vom 1. LAV Rostock ihr Meisterstück. Martin, die noch in der U 18 startberechtigt ist, holte bei den deutschen U-20-Hallenmeisterschaften in Dortmund Gold über 400 Meter und konnte damit ihren Titel aus der Freiluftsaison verteidigen.

Johanna Martin und ihr Trainer Birger Voigt standen vor dem Endlauf vor der Frage: Legen wir den Fokus auf eine gute Zeit oder auf den Titelgewinn. Das Duo entschied sich für die Platzierung. Für die Rostockerin wurden 55,00 Sekunden gestoppt – persönliche Bestzeit. „Sie hätte deutlich schneller laufen können“, ist der Coach überzeugt.

Auch Hürden-Spezialistin Lia Flotow präsentierte sich in Dortmund in starker Verfassung. Über 60 Meter Hürden gewann sie in neuer persönlicher Bestzeit (8,40 s) die Silbermedaille – nur zwei Hundertstelsekunden hinter der Siegerin Rosina Schneider (TV Sulz).

Trainer Voigt war mit seinen Schützlingen zufrieden. „Beide waren auf den Punkt fit.“

Rostocker Laufhalle seit vier Wochen geschlossen

Dabei verlief die Vorbereitung auf die Titelkämpfe alles andere als optimal. Die Laufhalle ist auf Grund von Umbauarbeiten seit vier Wochen geschlossen, so dass Voigt mit seinen Schützlingen ein einwöchiges Trainingslager in Portugal bezog – mit Erfolg.

„Zwei Medaillen bei den U-20-Meisterschaften – für uns ist das ein super Ergebnis“, freute sich Vereinschef Ralf Skopnik. Die Ergebnisse lassen für die deutschen Jugendmeisterschaften, die vom 21. bis 23. Juli in Rostock ausgetragen werden, hoffen, sagte er. Saison-Höhepunkt sind die U-20-Europameisterschaften Mitte Juli in Israel.