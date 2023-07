﻿Meisterlich! Rostocker Triathlet Johannes Vogel siegt mit der Mixed-Staffel

Rostock. Johannes Vogel blieb selbst nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft norddeutsch gelassen. „Es ist schön, den Titel zu haben. Das Rennen hat auch Spaß gemacht, aber ob der Erfolg sportlich so relevant ist, weiß ich nicht“, meinte der Profi-Triathlet aus Rostock.

Der Grund für seine Zurückhaltung: Vogel möchte sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren. Der Sieg bei den Finals in Düsseldorf mit dem favorisierten EJOT-Team TV Buschhütten war ein super Test – mehr aber auch nicht.

Buschhütten gilt als der FC Bayern München des Triathlons

Vogel, Jonas Schomburg, Tanja Neubert und Lisa Tertsch setzten sich in dem Staffelrennen über vier Mal 250 Meter Schwimmen, 6,4 Kilometer Radfahren und 1,5 Kilometer Laufen nach 1:18:06 Stunden vor triathlon.one Witten (1:19:42) und dem Team Berlin (1:20:02) durch.

„Johannes hat ein super Rennen abgeliefert. Das war schon ein Riesending“, schwärmte sein Manager Stephan Engberts. Buschhütten sei der FC Bayern München des Triathlons. Angesichts des mit zahlreichen Topathleten gespickten Kaders sei es toll, dass sein Schützling für diesen Wettbewerb nominiert wurde, sagte Engberts.

Vogel kommt im Einzelrennen als Siebter ins Ziel

16 Stunden nach dem Mixed-Wettbewerb stand für Vogel das Einzelrennen über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen) an. Der 26-Jährige, der auch Mitglied des TC Fiko Rostock ist, wurde Siebter. „Platz sieben ist in Ordnung, aber überglücklich bin ich nicht“, ordnete er das Ergebnis ein.

Die Siege gingen an Lasse Priester (HYLO Team Saar) und Lisa Tertsch. Die ebenfalls für Buschhütten startende Neubrandenburgerin Lena Meißner wurde Siebte.

„Griff in die Wundertüte“ – Rostocker startet in Hamburg

Am kommenden Wochenende startet Johannes Vogel bei den World Triathlon Sprint & Relay Championships in Hamburg. „Das ist ein Griff in die Wundertüte“, erklärte der Rostocker mit Blick auf das Format.

Je 30 Athleten starten in zwei Vorläufen auf der Super-Sprintdistanz (300 Meter Schwimmen, 7 km Radfahren, 1,5 km Laufen). Die jeweils zehn Besten qualifizieren sich für das Finale. Die anderen haben in Hoffnungsläufen eine weitere Chance. Auch das Finale wird im Ausscheidungsmodus durchgeführt.

„Ich bin gespannt und freue mich darauf. Das kann ganz cool werden“, ist Vogel überzeugt. Sein Manager verspricht „ein richtiges Feuerwerk“.

Zusätzlicher Reiz: In Hamburg haben die Spitzenathleten die letzte Chance, vor dem olympischen Testrennen am 18. August in Paris ihre Weltranglistenposition zu verbessern. Johannes Vogel gehört zu den Top 35 – und hat damit seinen Startplatz für das Rennen in der französischen Metropole so gut wie sicher.

