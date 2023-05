﻿Mit direktem Eckentor: SV Hafen siegt im Verfolgerduell – weiterer Neuzugang vorgestellt

Besonderes Stadtfest

Italienische Nächte am Richtenberger See: Gondeln und Boote wie vor 100 Jahren

Ein ganz besonderes Fest ist am 7. und 8. Juli in der kleinsten Stadt des Landes geplant. Sogar ein Gondel-Umzug soll sich durch Richtenberg schieben. Was die Besucher am See alles erwartet, verraten uns die fünf Veranstalter.