Am Sonnabend beginnt für die Rostocker BSG das Abenteuer in der Kreisoberliga. Höher hat der Klub, der vor zehn Jahren gegründet wurde, noch nie gespielt. In Diesem Sommer haben die Ostseestädter ein neues Zuhause gefunden.

Rostock. Auf die Rostocker BSG wartet am Sonnabend ein historischer Moment. Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte werden die Hafenstädter ein Kreisoberliga-Duell bestreiten. Sie werden um 11 Uhr zum Stadtduell beim FSV Nordost antreten. Bei BSG-Präsident Robert Zell steigt die Vorfreude schon. Aufgeregt sei er jedoch nicht. „Eher gespannt, denn die große Aufregung war in der Vorwoche schon da.“

Vor einer Woche begann für die Rostocker BSG die Pflichtspiel-Saison mit der Partie in der ersten Kreispokalrunde gegen den SV Parkentin. Gegen den Pokal-Vorjahresvize unterlag der Kreisoberliga-Aufsteiger spät mit 0:1. Tom Blödorn erzielte den entscheidenden Treffer in 87. Minute für die Parkentiner. „Spielerisch war es auch aufgrund des schwierig bespielbaren Platzes nicht das, was beide Teams sonst können“, räumte Zell ein. Er gewann jedoch die Erkenntnis, dass sich seine Mannschaft vor keinem Gegner in der höchsten Kreisspielklasse verstecken müsse.

Erster Gegner war auch Vorbereitungsgegner

Mit dieser Einstellung werden die Rostocker auch in die Partie gegen den FSV Nordost gehen. Beide Vereine standen sich in der Vorbereitung bereits in einem Spiel gegenüber. Die BSG siegte mit 6:4. „Nordost hat ein gutes Team über die Jahre geformt, mit vielen jungen Spielern. Wir müssen sehr konzentriert in das Spiel gehen“, fordert Zell.

Trainiert wird die BSG, die in diesem Jahr ihren 10. Geburtstag feiert, von Christian Assmann. Er betreut die Truppe im zweiten Jahr. Assmann ist sonst noch beim FC Hansa in der Nachwuchsakademie tätig und dort für die Bagaluten und Ballschule zuständig.

Viele Duelle in der Stadt für die Rostocker BSG

Dass er die Mannschaft in seiner Debütsaison zum Aufstieg in die Kreisoberliga geführt hat, war ein langgehegter Wunsch der BSG-Elf. Als Tabellendritter der Kreisliga Warnow Staffel II schafften die Rostocker den Sprung. Die zweitplatzierte SG Warnow Papendorf II hatte auf den Gang eine Etage höher verzichtet. „Dass wir die Rückrundentabelle angeführt haben, war der Lohn für die harte Arbeit“, meinte Zell und freut sich auf die Rostocker Staffel in der Kreisoberliga. „Man muss eine Liga höher nicht so weit umherreisen und hat viele interessante Duelle. Mit einigen Vereinen aus unserer Staffel pflegen wir auch gute Kontakte.“

Um in der Kreisoberliga auch bestehen zu können, hat sich die Rostocker BSG im Sommer mit fünf Spielern verstärkt. Dries Abrahams (SV Burg Stargard), Baratali Haghjo (LSG Elmenhorst), Christian Permin (SV Blau Weiß Polz), Mario Klemke (vereinslos, vorher FSV Kritzmow) und Till Schönfeldt (vorheriger Verein unbekannt) sind neu dabei. Feste Abgänge gab es keine.

Neue Spielstätte in Lütten Klein

Ein weiterer Zugang ist die neue Sportstätte der BSG. Die Rostocker spielen seit Juli auf dem Sportplatz an der Ostseeallee im Stadtteil Lütten Klein. Das Terrain teilen sich die Fußballer mit dem Rugby-Verein Dierkower Elche. „Wir waren seit drei Jahren auf der Suche nach einem eigenen Sportplatz. Wir sind auf die Ostseeallee aufmerksam geworden. Wegen Corona hat sich das alles so in die Länge gezogen“, erzählte Robert Zell.

Zuvor musste sich die BSG den Platz in Evershagen an der Maxim-Gorki-Straße mit mehreren Vereinen teilen. Trainiert wurde in der Sternberger Straße. „Für den Transport der Trainingsmaterialien war die Situation nicht einfach“, betonte Zell, der mit seinem Klub den Status als Mieter für die Sportstätte an der Ostseeallee bei der Hansestadt hat. „Auf dem neuen Platz haben wir mehr Möglichkeiten uns zu entfalten und auch mal entspannt ein Bierchen zu trinken, ohne das andere Vereine nach uns noch spielen müssen.“