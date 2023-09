67. Fight Night in Rostock – Gewinnen Sie Karten für den Kampfsport-Abend

Kostenfrei bis 13:14 Uhr lesen

Tiere

Urlauber auf Usedom ärgert sich über Hunde am Strand: Dürfen die Vierbeiner im Herbst wieder überall laufen?

In Zinnowitz beschwerte sich ein Gast aus Leipzig über herumtollende Vierbeiner außerhalb des Hundestrandes. Da im Herbst wieder mehr Platz an den Stränden ist, gehen etliche Besitzer mit ihren Hunden gern direkt am Wasser ausgiebig Gassi. Aber ist das überhaupt erlaubt?