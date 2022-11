﻿Mit Tor von Tyson Richter: Rostocker FC verteidigt Spitzenrang mit Kantersieg

Rostock. Wenn es nach Tyson Richter geht, kann es in dieser Spielzeit nur ein Ziel für den Rostocker FC geben. „Wir sind vor der Saison mit dem Maßstab rangegangen, das wir alles dafür tun, den Aufstieg holen“, lautet seine Kampfansage an die Konkurrenz in der NOFV-Oberliga Nord. Mit dem 6:1 (3:0)-Heimsieg am Sonnabend gegen den MSV Pampow unterstrichen die Rostocker als Spitzenreiter ihre Ambitionen, mehr als nur ein ernstes Wörtchen ganz vorn mitreden zu wollen.

Gegen den Tabellenvorletzten trug sich Richter mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 5:1 in die Torschützenliste ein. Trotz seiner erst 22 Jahre gehört der Außenbahnspieler zu den Leistungsträgern im RFC-Team. „Ich versuche der Mannschaft so gut es geht zu helfen und denke, dass ich das gut erfülle“, sagt der gebürtige Bautzener, der auf drei Saisontore und vier Vorlagen kommt.

Richter wurde von Schalke-Coach Reis trainiert

Er wurde seiner Jugendzeit unter anderem in den Nachwuchsleistungszentren von RB Leipzig und beim VfL Wolfsburg ausgebildet. In der U 19 des VfL war der aktuelle Schalke-Coach Thomas Reis sein Trainer. Nach dem Sprung in den Herrenbereich absolvierte Richter 66 Regionalliga-Einsätze für Lupo-Martini Wolfsburg, den 1. FC Köln II, BFC Dynamo und die Sporfreunde Lotte.

Bei beiden letztgenannten Vereinen war dem Rechtsfuß nach eigenen Aussagen der Spaß am Fußball ein wenig abhandengekommen. Den Traum vom Sprung ins Profigeschäft hat Richter aber noch nicht aufgeben. Dabei spielt auch sein Wechsel im Sommer von Lotte nach Rostock eine wichtige Rolle. „Mein Plan war es, vielleicht auch mal einen Schritt zurück zu gehen, um dann wieder zwei bis drei Schritte nach vorn zu machen“, erzählt Richter, der sich beim RFC gut aufgehoben fühlt. Auch das Leben in der Hansestadt gefalle ihm.

Rostocker Dreierpack nach einer halben Stunde

Hinzu kommt der Erfolg mit den Ostseestädtern. Gegen den MSV holte der RFC seinen elften Sieg im 14. Ligaspiel. Die Rostocker hatten das Geschehen gegen die Pampower gut im Griff und führten nach 33 Minuten bereits mit 3:0. Obinna Johnson Iloka, Pieter-Marvin Wolf und Kevin Mbengani hatten getroffen. Lediglich die beiden verletzungsbedingten Auswechslungen von Tom Weiß und Wolf trübten den RFC-Auftritt bis zum Pausenpfiff.

„Wir wollten direkt hohes Tempo gehen und unsere Chancen konsequent nutzen. Insgesamt haben wir unsere Aufgabe gut gelöst“, meinte Richter. Kurz nach dem Seitenwechsel wurden die Rostocker in einer Phase etwas unachtsam. Die Pampower nutzten eine Nachlässigkeit der RFC-Defensive aus. Ibrahim Al-Dawoud (69.) traf zum 1:3. Zum Ende der Partie legten die Hausherren wieder eine Schippe drauf. Durch die Tore von Johann Berger (75.), Tyson Richter (79.) und Nino Stojanovic (87.) machte der Klub vom Damerower Weg den 6:1-Sieg klar.

Trainer-Einstand beim MSV Pampow misslungen

„Man hat gesehen, wenn du die Spannung nicht hochhältst, dann bestraft das jeder Gegner in der Oberliga. Hinten heraus hat das Team noch einmal zugelegt und die Tore gemacht“, resümierte RFC-Trainer Christiano Dinalo Adigo. Er hält große Stücke auf seinen Flügeflitzer Richter. „Tyson ist für sein Alter sehr weit. Mit seiner Art nimmt er die anderen Jungs mit. Manchmal ist er in der einen oder anderen Situation noch ein bisschen übermotiviert, da müssen wir ihn ein wenig bremsen.“

Während die Rostocker (jetzt 34 Punkte) ihre Tabellenführung verteidigten, steckt der MSV Pampow (17. Platz/10 Punkte) tief in der Abstiegszone fest. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt aktuell fünf Zähler. Für Matthew Okoh ging der Einstand als MSV-Coach mit der 1:6-Klatsche mächtig daneben. Der 50-Jährige versuchte dennoch, positive Aspekte aus dem Spiel mitzunehmen. „Die Mannschaft hat von Beginn an versucht, mitzuspielen. Wir sind dabei, ein neues System zu integrieren, das braucht Zeit. Das Ergebnis war sicherlich nicht gut, aber wir haben immerhin auch gegen den Tabellenführer gespielt.“

Rostocker FC: Stajila – Iloka, Ben-Cadi, Ntika (59. N'Diaye) – Richter, Berger, Weiß (29. Doagbodzi), Sadrifar – Mbengani, Wolf (41. Scharf), Petnga (59, Stojanovic).

MSV Pampow: Steinhaus – Khlan, Minchev, Reis, Zotke – Hube – Runge, Al-Dawoud, Gnahore – Telschow (86. Engellandt), Camkins.

Tore: 1:0 Iloka (13.), 2:0 Wolf (26.), 3:0 Mbengani (33.), 3:1 Al-Dawoud (69.), 4:1 Berger (75.), 5:1 Richter (79.), 6:1 Stojanovic (87.).

Schiedsrichter: Niclas Rose. Zuschauer: 93.