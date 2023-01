﻿Wenige weibliche Teams in MV: „Hansa Rostock wird den Frauenfußball nicht alleine retten“

MV ist beim Thema Frauenfußball das Schlusslicht in Deutschland. Hansa Rostock will nun etwas dagegen tun: Mindestens zwei weiblichen Mannschaften sollen in der kommenden Saison in den Spielbetrieb starten. Aus Überzeugung, wie Robert Marien sagt. Hansas Vorstandschef nimmt aber auch die Sportverbände und Politik in die Pflicht.

Rostock. Der Frauen- und Mädchenfußball hat in Mecklenburg-Vorpommern einen schweren Stand. Wenig Spielerinnen verteilen sich auf sehr wenige Mannschaften. Zusammen mit Brandenburg sei der Nordosten eines der Schlusslichter in Deutschland und habe erheblichen Nachholbedarf, sagt Vorstandschef Robert Marien vom FC Hansa Rostock. „In Deutschland ist der Frauenfußball insgesamt schlecht aufgestellt, aber wir schaffen es, am schlechtesten von allen zu sein“, wettert der 41-Jährige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den nächsten Monaten wird der Zweitligist eine Frauen-Mannschaft und mindestens ein Nachwuchsteam aufbauen, die 2023/24 in den Spielbetrieb einsteigen.

Hansa und LFV planen Tag des Mädchenfußballs

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) fordert ab der nächsten Spielzeit in seiner Lizenzierungsordnung, dass die Vereine weibliche Mannschaften zu offiziellen Wettbewerben anmelden. Bei Hansa beschäftigt man sich seit über einem Jahr mit dem Thema und macht bei den Planungen jetzt Tempo. So hat sich der Klub beim DFB für die Ausrichtung eines Länderspiels der Frauen-Nationalmannschaft im Ostseestadion beworben, im Februar wird es dazu in Rostock ein Gespräch mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dem Landesfußballverband (LFV) plant Hansa für Mitte Juni einen Tag des Mädchenfußballs. Marien: „Vom LFV haben wir die Zusage, dass sie die Vereine innerhalb des Kreises deutlich dafür sensibilisieren, in den Mädchenfußball einzusteigen.“ Derzeit sei die Situation im Land „erbärmlich“, meint er mit Blick auf die Zahlen im LFV.

Weniger als 70 Mädchen- und Frauenteams in MV im Spielbetrieb

Aktuelle Statistiken für 2022 kann der LFV noch nicht liefern. Mit Stand vom 31. Dezember 2021 hatte der Dachverband 61 093 Mitglieder, davon waren 5174 weiblich. 1887 Mädchen waren jünger als 16 Jahre. Insgesamt spielen laut LFV derzeit 1267 Mädchen und Frauen aktiv Fußball, darunter 714 Mädchen unter 16. Darüber hinaus kicken „zahlreiche Mädchen“ in Jungenmannschaften mit. In der laufenden Saison sind 30 reine Mädchen- und 37 Frauenteams im Spielbetrieb.

Lesen Sie auch

Der Trend habe ab 2017 „zunächst einen leichten fortwährenden Rückgang in allen Bereichen“ (Mitglieder, Spielerinnen, Teams) gezeigt, der seinen Höhepunkt kurz vor beziehungsweise mit Beginn der Corona-Pandemie erreicht habe, teilt LFV-Pressesprecher Robert French auf OZ-Anfrage mit. „Seitdem beziehungsweise spätestens zur laufenden Saison ist erfreulicherweise in all diesen Bereichen wieder eine Steigerung zu verzeichnen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutlich weniger weibliche Hansa-Mitglieder und -Fans

Auch beim FC Hansa sind Frauen und Mädchen in der Minderheit. Von den mehr als 21 000 Vereinsmitgliedern sind nur 3255 weiblich. Die Dauerkarten für Heimspiele gehen zu 14,34 Prozent (1220 Tickets) in weibliche Hände, bei den Tageskarten sind es 18,05 Prozent (532 von insgesamt 2416 Tickets).

„Wir haben da ein relativ schwaches Frauenbild in der Mitgliedschaft und der Dauerkartenstruktur. Das hätten wir in der Form nicht ganz so erwartet, zeigte sich dann aber doch relativ drastisch“, erklärt Marien.

FCH-Aufsichtsrat stimmt Frauenfußball-Plänen einstimmig zu

Bei den ganz jungen Hansa-Fans (Bagalutenbande, Ballschule) zeigt sich ein anderes Bild. Dort sind die Mädchen mit 70 Prozent klar in der Mehrheit. „Frauen, insbesondere Mädchen, werden definitiv ein Riesenthema. Wir glauben, dass sie von uns mehr eingebunden werden wollen“, sagt Hansas Vorstandsvorsitzender.

Der Einstieg in den Frauenfußball zur neuen Saison wurde vom Aufsichtsrat des Klubs einstimmig abgesegnet. Neben einem Frauen-Team soll eine D-Jugend-Mannschaft aufgebaut werden. Nachdem in Rostock-Evershagen ein Platz gefunden und die Finanzierung durch eine Zusage von Hauptsponsor 28 Black abgesichert ist, soll nun innerhalb der nächsten vier Wochen eine Leiterin oder ein Leiter für das Projekt Frauenfußball verpflichtet werden. „Ohne diese Person macht es wenig Sinn, die nächsten Schritte anzugehen“, so Marien. Hansas Ziel sei nicht der schnelle Erfolg, sondern erst mal der Aufbau und die Stärkung von Strukturen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Marien appelliert an Fußballverbände und Politik

Beim Aufbau der Mannschaft, die wohl in der Verbandsliga antreten wird, werde man Gespräche mit anderen Klubs führen, sagt der Hansa-Chef. „Es gibt im Frauenfußball die Möglichkeit, für mehrere Vereine zu spielen. Da müssen wir gucken, ob es sinnvoll ist. Wir werden sicherlich mit dem Rostocker FC sprechen, wollen aber nicht in Konkurrenz zu ihm treten. Wir wollen keine bestehenden Strukturen zerschlagen, das ist nicht unser Ansatz.“

Bei Hansa sei im Laufe der vergangenen Monate eine gewisse Leidenschaft für das Thema gewachsen. „Wir haben gesagt: Wenn wir die Frauen und Mädchen zu uns holen, dann machen wir es aus voller Überzeugung“, erklärt Robert Marien und kündigt mit Blick auf den LFV, den Landessportbund, aber auch die Politik in Schwerin und Rostock an: „Wir werden die anderen fordern. Es wird nicht so sein, dass Hansa Rostock den Frauenfußball alleine rettet.“