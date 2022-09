﻿MV-Liga: SV Warnemünde und Empor II mit klaren Siegen

MV-Liga: Die Handballer des SV Warnemünde und des HC Empor Rostock II dominieren die Liga. Beide Teams fuhren am Wochenende deutliche Erfolge ein und setzen sich an der Spitze der Tabelle fest.

SVW-Spieler Felix Fick (l.), hier in einer früheren Partie, erzielte gegen die TSG Wismar sechs Treffer.

Rostocker. Freude bei den Rostocker Handballern: Am zurückliegenden Wochenende gelang es sowohl dem SV Warnemünde als auch dem HC Empor Rostock souveräne Erfolge in der MV-Liga einzufahren. Beide Teams bleiben somit auch nach dem vierten Spieltag weiter ungeschlagen und setzen sich an der Spitze der Tabelle fest.

Am Sonnabend gewann der SV Warnemünde gegen das arg personalgeschwächte Team der TSG Wismar mit 30:20 (18:11). Aufgrund der hohen Anzahl an Ausfällen bei den Gäste stand die Partie zwischenzeitlich auf der Kippe. TSG-Coach Sven Hünerbein gelang es letztlich aber doch noch mit einem zehnköpfigen Aufgebot nach Rostock zu reisen.

Das Fehlen von mehreren gestandenen Spielern in den Reihen der Wismarer machte sich von Beginn an bemerkbar. Die Hausherren übernahmen von Anfang an die Kontrolle über die Begegnung. Bis zum Schlusspfiff ließen sie nichts anbrennen.

„Es war der erwartete deutliche Erfolg gegen einen stark geschwächten Gegner – eine Pflichtaufgabe“, meinte SVW-Co-Trainer Thomas Wienke und ergänzte: „Die zehn Tore Unterschied spiegeln das Kräfteverhältnis beider Mannschaften ganz gut wieder. Dennoch muss man den Wismarern dafür Respekt zollen, dass sie überhaupt angetreten sind.“

SVW: Gehrke, Funke – Staeben 1 Tor, Schulz 5, Holst 1, Spitzner 2, Jung, Kalbe 3, Fick 6/3, Reiser 3, Wolffgramm 7/2, Regge 1, Hochmuth 1, Schmeling.

TSG: Brosowski – Lürbke 1, Kraus 2, Kahl 4/1, Tilsen 4/2, Burke 3, Meiser 6, Harms, Mentzel, Ziedorn.

Bereits am Freitagabend hatte die Zweitvertretung des HC Empor Rostock gespielt. Im Heimspiel gegen den HC Vorpommern-Greifswald hatte sich der Tabellenführer mit 37:20 (21:12) durchgesetzt.

HCE: Ewers, Malchow – Horlitz 3, M. Hochmuth 4/1, Meier 3, Strohwald 1, Dobbert 7, Golatowski 1, Brüggmann 1, Zimmer 5, Eichhorn 3, Reimer 9/2, Schönfelder.

MV-Liga: Der 4. Spieltag in der Übersicht

HC Empor Rostock II – HC Vorpommern-Greifswald 37:20 (21:12)

Mecklenburger Stiere Schwerin II – Güstrower HV 21:28 (8:16)

SV Warnemünde – TSG Wismar 30:20 (18:11)

Ribnitzer HV – Stralsunder HV II 22:28 (10:17)