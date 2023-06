﻿Nach 2014: LSG Elmenhorst triumphiert wieder im Kreispokalfinale

Broderstorf. Neun Jahre nach ihrem ersten Triumph im Fußball-Kreispokal Warnow hat die LSG Elmenhorst ihren Coup wiederholt. Die Rostocker Vorstadt-Kicker siegten am Sonntag im Finale vor 370 Zuschauern auf dem Sportplatz am Bornkoppelweg in Broderstorf mit 5:2 (3:1) gegen den Kreisoberliga-Kontrahenten SV Parkentin. Zuletzt hatte die LSG im Mai 2014 den Pott durch einen 3:2-Erfolg in Tessin gegen den Mulsower SV geholt.

Tommy Pohanka eröffnet den Torreigen

LSG-Coach Felix Bissa jubelte bei der Siegerehrung ausgiebig mit seinen Schützlingen. „Es war ein verdienter Sieg für uns. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht und hätten da schon für klarere Verhältnisse sorgen können“, kommentierte der Mann, der vor der Saison die Elmenhorster als Trainer übernommen hatte.

Sein Team präsentierte sich dynamischer und durchschlagskräftiger in der Offensive. Tommy Pohanka eröffnete nach 13 Minuten den Torreigen. Er war es auch, der die LSG nach dem Parkentiner Ausgleich durch Michael Hub (27.) per Strafstoß erneut in Führung brachte. Noch in der Nachspielzeit legte André Schulz (45. +6) das 3:1 nach. „Unser Plan war, in der Offensive unsere Schnelligkeit zu nutzen. Das hat gut geklappt“, befand LSG-Kicker Peter Schulz.

LSG Elmenhorst findet Antwort auf kalte Dusche nach der Pause

Die kalte Dusche zu Beginn der zweiten Hälfte verdauten die Elmenhorster gut. Nach dem Anschlusstreffer von SVP-Akteur Juan José Jimenez Vazquez (46.) antwortete die LSG schnell mit dem 4:2 per Kopfball von Dreifachtorschütze Pohanka (49.). Kurz darauf landete der sehenswerte Heber von Serkan Karatas (54.) im Parkentiner Kasten. „Der Gegner war mit seinen Toren immer wieder mal dran, aber haben unsere Treffer zu den richtigen Zeitpunkten erzielt“, resümierte Peter Schulz.

Statistik SV Parkentin: Flügel – Lenz, Hub, Schultz (65. Krakowsky), Buttchereit (65. Römhild), Peters (72. Rick), Jimenez Vazquez, Dachner (72. Altmann), Scharmentke, Blödorn, Matz (56. Schmelzer). LSG Elmenhorst: Gottschalk – P. Schulz, Mante, Tarlatt, M. Schulz (63. Strobel), Pohanka (78. Koop), Springer (57. Mahler), Rutenbeck (57. Bladek), Jodmikat, A. Schulz, Karatas (78. Neupauer). Tore: 0:1 Pohanka (13.), 1:1 Hub (27.), 1:2 Pohanka (36./Foulelfmeter), 1:3 Schulz (45. +6). 2:3 Jimenez Vazquez (46.), 2:4 Pohanka (49.), 2:5 Karatas (54.). Schiedsrichter: Maik Horn. Zuschauer: 370.

Der SVP probierte es vergebens, in der restlichen Spielzeit erneut Spannung in die Begegnung zu bringen. Nach dem Abpfiff war die Enttäuschung beim unterlegenen Team groß. Für die Parkentiner war es nach 2022 die zweite Endspiel-Niederlage (1:4 gegen den Rostocker FC II) in Serie. „Leider sollte es heute einfach nicht sein. Elmenhorst war am Ende der verdiente Sieger“, erkannte SVP-Spieler Felix Römhild an.

Elmenhorster für Landespokal qualifiziert

Durch den Sieg qualifizierten sich die Elmenhorster für die erste Runde im Landespokal 2023/24. Mit dem Titel im Rücken ging es für die LSG, bei der Spieler und Fans mit einem Linienbus angereist waren, zurück zum eigenen Sportplatz. Dort stieg dann noch die Party. „Dort warten einige gekühlte Getränke auf uns“, sagte Peter Schulz in voller Vorfreude.

Schon in zehn Tagen wartet auf die Elmenhorster der nächste Höhepunkt. Sie werden am 28. Juni um 18 Uhr daheim den Zweitligisten FC Hansa Rostock zu einem Freundschaftsspiel empfangen.

Rostocker FC II siegt bei den Frauen

Unterdessen stieg bereits am Sonntagvormittag das Kreispokalfinale der Frauen. Dort setzte sich der Rostocker FC II mit 4:2 gegen die BSG ScanHaus Marlow durch. Damit machten die RFC-Kickerinnen es ihrer ersten Frauen- und Herrenmannschaft gleich, die jeweils den Landespokal in dieser Saison geholt hatten. Matchwinnerin im Endspiel war Paulina Ullmann mit einem Dreierpack.

OZ