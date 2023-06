﻿Nach 2014: LSG Elmenhorst triumphiert zum zweiten Mal im Kreispokalfinale

Die LSG Elmenhorst hatte am Sonntag einen gut aufgelegten Tommy Pohanka. Der quirlige Kicker steuerte einen Dreierpack zum 5:2-Erfolg im Finale gegen den SV Parkentin bei. Bei den Frauen setzte sich der Rostocker FC II durch.

Broderstorf. Neun Jahre nach ihrem ersten Triumph im Fußball-Kreispokal Warnow hat die LSG Elmenhorst ihren Coup wiederholt. Die Rostocker Vorstadt-Kicker siegten am Sonntag im Finale vor 370 Zuschauern auf dem Sportplatz am Bornkoppelweg in Broderstorf mit 5:2 (3:1) gegen den Kreisoberliga-Kontrahenten SV Parkentin. Zuletzt hatte die LSG im Mai 2014 den Pott durch einen 3:2-Erfolg in Tessin gegen den Mulsower SV geholt.