﻿Nach 7 Wochen an Krücken: Seglerin Hannah Anderssohn startet die Olympiaqualifikation

Warnemünde. Platz 40 bei einer Europameisterschaft klingt für eine ehemalige Welt- und Europameisterin nicht so gut. „Vielleicht wäre noch Platz 35 drin gewesen, aber auf keinen Fall mehr“, sagt Hannah Anderssohn. Über das Ergebnis ist die 22-Jährige gar nicht mal so traurig, denn ihr großer Traum von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Frankreich lebt weiter. Dafür muss sie bei der WM im August in Den Haag (Niederlande) vorne dabei sein.

Die Rostockerin segelt, seit sie acht Jahre alt ist. Sie kommt aus einer Seglerfamilie: Mama, Papa, Opa segeln alle. Mit Warnemünde hat sie eines der besten Segelreviere vor der Haustür. Anderssohn träumt schon mit zehn Jahren davon, einmal bei Olympischen Spielen zu segeln. Als Kind segelt Anderssohn in der Opti-Klasse. Sie wächst sehr schnell, ist bald zu groß für das kleine Einsteigerboot und steigt mit zwölf Jahren in die nächste größere Klasse, den Laser Radial, um. Die junge Seglerin ist ehrgeizig und talentiert, das zahlt sich aus. 2017 wird sie U-19-Weltmeisterin, im gleichen Jahr holt sie in ihrer Altersklasse Titel bei der Deutschen- und Europameisterschaft – das perfekte Jahr.

Laser segeln ist körperlich extrem anstrengend

Anderssohn segelt in der Einheitsklasse Laser Radial. Das Boot ist gerade mal 4,20 Meter lang und trägt ein 5,7 Quadratmeter großes Segel. Diese Boote werden allein gesegelt und das ist körperlich extrem anstrengend. Um schneller zu sein, sitzen die Segler auf der schmalen Außenkante des nur knapp 1,40 Meter breiten Bootes. Die Füße im Boot und der Oberkörper weit draußen über dem Wasser. „Wenn wir hart am Wind segeln, ist der ganze Körper angespannt. Je weiter du außerhalb des Bootes sitzt, desto schneller kannst du sein“, sagt die 1,81 Meter große Sportlerin. Diese Belastungen im Rennen als auch im Training blieben bei ihr nicht ohne Spuren.

Anderssohn - sieben Wochen auf Krücken waren die Hölle

Wochenlange Schmerzen in der Hüfte zwangen Anderssohn zu einer OP im November des vergangenen Jahres. Dann ihr Comeback in diesem Frühjahr. 112 Seglerinnen waren bei der Europameisterschaft in Andora (Italien) am Start. „Durch die Operation musste ich 13 Wochen pausieren. In der Zeit war kein Training auf dem Boot möglich. Mir fehlte bei dieser EM noch die Rennroutine“, sagt die Rostockerin, die in der Rehabilitation sieben Wochen an Krücken gehen musste. „Die Krücken waren die Hölle, ich habe super viel Bein- und Bauchmuskulatur verloren“, erklärt die Norddeutsche. Mit nur drei Wochen Vorbereitung segelte sie bei dieser EM in Italien stabil im Mittelfeld und war mit ihrer Leistung zufrieden.

112 Starterinnen bei der Laser Radial Europameisterschaft 2023 in Andora / Italien, in diesem engen Feld entscheidet Strategie und Taktik über Sieg und Niederlage Hannah Anderssohn Sailing

Laser im Rennen zu segeln, ist wie Schach auf dem Wasser

Die Laser Radial Klasse wird auf baugleichen Booten gesegelt. Alle Segler sind mit dem gleichen Material unterwegs und haben damit die gleichen Chancen. Anderssohn weiß, was den Unterschied macht: „Ich muss im Rennen schnelle Entscheidungen treffen – da geht es um Sekunden. Ein bisschen zu lange mit einem Manöver gezögert und schon bist du hinten.“ Ihr Trainer, Maurice Paardenkooper (60), der schon erfolgreiche Olympiasegler trainierte, sagt: „Laser segeln ist ganz viel Strategie und Taktik. Fast schon wie Schach spielen auf dem Wasser.“

Jetzt liegt der Fokus der Sportsoldatin auf dem Saisonhöhepunkt, der Weltmeisterschaft im August in Den Haag: „Dort werden die ersten Olympia-Tickets für 2024 vergeben, da muss ich unbedingt vorn dabei sein.“ Es gilt die dominierenden, superschnellen Niederländerinnen zu schlagen. Damit das funktioniert, gibt es einen strikten Trainingsplan. Zehn Tage zu Hause in Rostock, mit Studium und schweißtreibendem Athletiktraining im Olympiastützpunkt. Dann wieder Trainingslager mit der Nationalmannschaft für zwei oder drei Wochen in Frankreich. Hinzu kommen Rennen in Frankreich, Belgien und Deutschland. Ein Vollzeitjob.

Die Sportsoldatin auf dem Weg zum Training nach Marseille, in Bundeswehr-Uniform © Quelle: Hannah Anderssohn Instagram

Training im olympischen Segelrevier

Das Training in Frankreich muss sein, da es 2024 das olympische Segelrevier sein wird. Alles kostet viel Geld. Ohne Sponsoren wäre das nicht möglich. „Mein rennfertiges Boot kostet circa 10 000 Euro. Ich brauche dazu aber pro Saison acht bis zehn Segel, das kommt dann noch obendrauf“, sagt die Athletin. Die eigentlichen Kosten, wie zum Beispiel Reise- und Transportkosten sind nochmal um ein Vielfaches teurer. Im Moment ist die sympathische Rostockerin auf dem Weg ins Trainingslager nach Marseille, sie reist in Uniform. Warum? „Meine Sponsoren machen es möglich, dass ich mich voll auf den Sport konzentrieren kann. Ich gebe etwas zurück, indem ich sie gern repräsentiere. Außerdem ist der Feldanzug für die lange Bahnfahrt saubequem“, lacht Hannah Anderssohn. Schöner Nebeneffekt, in Armeesachen ist die Bahnfahrt kostenlos.