﻿Rostocker HC: Das sagt Trainer Dominic Buttig nach der Niederlage in Kirchhof

Dämpfer für Handballerinnen

Trainer Dominic Buttig versucht, seine Mannschaft in einer Auszeit wieder auf Kurs zu bringen.

Die Niederlage in Kirchhof abhaken und wieder angreifen – das ist das Motto der Handballerinnen des Rostocker HC. So können die Dolphins den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machen.

