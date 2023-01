﻿Nach fast einjähriger Pause: Empor Rostock wieder mit Torjäger Breitenfeldt

Rostock. Cleverer Schachzug von Tristan Staat und Florian Zemlin. Das Trainerduo des HC Empor Rostock hatte das Konditionstraining in der Winterpause in einem Spiel verpackt. Sie bildeten zwei Mannschaften. Die Truppe mit den meisten Laufkilometern gewinnt. Schnell war bei den Spielern der Ehrgeiz geweckt. „Wir sind so viel gelaufen wie noch nie. Das war echt witzig“, erzählt Philipp Asmussen.

Das Ergebnis: „Wir sind athletisch gut vorbereitet“, konstatiert Staat zufrieden. Inwieweit das Team handballerische Fortschritte gemacht hat, wird sich am Sonnabend im ersten und einzigen Testspiel vor dem Punktspiel-Start am 3. Februar gegen Bayer Dormagen (19 Uhr, Stadthalle 9) zeigen. Empor erwartet den benachbarten Ligakonkurrenten VfL Lübeck-Schwartau ab 14.15 Uhr in der Fiete-Reder-Halle. Beide Seiten haben sich auf eine Spielzeit von dreimal 25 Minuten geeinigt.

Ein Neuzugang ist beim HCE noch nicht dabei, aber ein Rückkehrer. Robin Breitenfeldt feiert nach fast einjähriger Verletzungspause sein Comeback. „Schön, dass Robin zurückkommt, aber er wird noch etwas Zeit brauchen“, meint Staat.

Das Ergebnis spiele eine untergeordnete Rolle, sagt der Coach. Ziel sei, wieder in den Wettkampf-Modus zu kommen. Philipp Asmussen freut sich auf den Vergleich: „Lübeck ist ja nicht irgendein Gegner. Das ist ein kleines Derby und bringt Spaß.“

Das Punktspiel in Lübeck endete 27:27

Im Zweitliga-Hinspiel am 26. Dezember trennten sich beide Teams 27:27. „Das war eng. Von daher können wir etwas Schönes erwarten“, ist Asmussen überzeugt.

Eintrittskarten für das Testspiel gegen den VfL Lübeck-Schwartau kosten 7 Euro und sind an der Tageskasse erhältlich.