﻿Nach Gold bei U-23-EM: Rostocker Kanute Nils Globke hält sich weiter fit

Rostock. Bei Kanute Nils Globke ist die Freude auch einige Tage nach dem Titelgewinn bei der U-23-Europameisterschaft im portugiesischen Montemor-o-Velho noch riesengroß. Im Viererboot konnte sich der 23-Jährige vom SC Neubrandenburg am Sonntag mit seinen Teamkollegen im Finalrennen über 500 Meter durchsetzen und vor der spanischen und tschechischen Mannschaft als erstes ins Ziel einfahren – ausgelassener Jubel. „Ich freue mich sehr über diesen Erfolg“, meint Globke zufrieden.

Dabei hatte sich der Lehramtsstudent vorab nicht allzu große Hoffnungen auf den Goldrang gemacht. Bei der Weltmeisterschaft im italienischen Auronzo, Anfang Juli, hatte der Sportler aus der Vier-Tore-Stadt knapp eine Medaille verpasst und musste sich mit dem vierten Platz zufriedengeben.

Zu Besuch in der Heimatstadt: Kanute Nils Globke im Rostocker Stadthafen. © Quelle: Stefan Ehlers

Auch der EM-Vorlauf lief nicht so rund wie gewünscht. Umso erfreulicher war am Ende der Gewinn des Titels. „Ich hatte keine hohen Erwartungen. Im Rennen habe ich dann aber gemerkt, dass es richtig gut läuft“, so der gebürtige Rostocker.

Für Globke ist die Kanu-Saison nun erst einmal vorbei. Nach ein paar freien Tagen will er sich verstärkt auf sein Studium in Potsdam konzentrieren. „Ab und an werde ich auch mal in den Kraftraum und ein wenig paddeln gehen, damit ich nicht alles verlerne“, meint der 23-Jährige mit einem Augenzwinkern.

Ab Ende September will Nils Globke dann wieder voll ins Training einsteigen. Sein Ziel ist es, in der kommenden Saison – beim Sichtungslauf der Nationalmannschaft im April 2024 – wieder topfit zu sein.

