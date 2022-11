﻿Hansa feuert Aufstiegscoach Härtel – dieser Trainer gilt als heißer Nachfolgekandidat

Rostock. Plötzlich ging alles ganz schnell. Nach der 0:1-Heimniederlage am Freitagabend im Kellerduell gegen den SV Sandhausen war die Geduld der Verantwortichen aufgebraucht. Am Sonntagabend verkündete der FC Hansa Rostock „in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat“ die Trennung von seinem Cheftrainer. Sie falle „alles andere als leicht, weil wir ihn sowohl fachlich als auch menschlich sehr schätzen und der Verein ihm eine Menge zu verdanken hat – allen voran den Aufstieg und den Klassenerhalt“, sagte Sportchef Martin Pieckenhagen.

Sky-Experte verkündet Trennung live im Fernsehen

Kurios: Verkündet wurde die Trennung zuerst live im Fernsehen – von Sky-Experte Torsten Mattuschka. „Laut meiner Info ist Jens Härtel entlassen worden. Da wird ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen am Mittwoch“, sagte der Ex-Profi am Sonntagnachmittag.

Man habe in den vergangenen Wochen viele Gespräche geführt und sei zu der Erkenntnis gekommen, „dass wir nach diesen fast vier gemeinsamen Jahren, die extrem intensiv waren, nun an einem Punkt angekommen sind, an dem es Zeit für Veränderungen und neue Impulse ist“, so Pieckenhagen. Härtel werde wegen seiner Verdienste um den FC Hansa unvergessen bleiben.

Heißer Kandidat für die Härtel Nachfolge ist Patrick Glöckner

Heißester Kandidat für die Härtel-Nachfolge ist nach OZ-Informationen Patrick Glöckner. Demnach könnte der 45-jährige gebürtige Bonner noch vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (Mittwoch, 18.30 Uhr) in Rostock übernehmen. Eine Option ist offenbar auch, dass Sportchef und Ex-Profi Pieckenhagen die Mannschaft gegen den Club zusammen mit dem Trainerteam coacht. Härtels Assistenten Ronny Thielemann und Uwe Ehlers bleiben offenbar an Bord.

Glöckner stand zuletzt bis Sommer dieses Jahres bei Drittligist Waldhof Mannheim unter Vertrag. Seine vorherigen Stationen waren der Chemnitzer FC und Viktoria Köln. Von Juli bis Dezember 2017 war er Co-Trainer beim FC St. Pauli.

Härtel: Werde die Jahre bei Hansa in guter Erinnerung behalten

„Die fast vier Jahre, die ich Cheftrainer dieses Vereins sein durfte, werde ich in guter Erinnerung behalten – vor allem die Erfolge, die wir gemeinsam in dieser Zeit erreichen konnten. Ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich dazugewonnen habe und für den immer offenen und ehrlichen Austausch mit den Verantwortlichen im Verein“, wird Härtel in der Klubmitteilung zitiert. Nach der fünften Heimniederlage ist Hansa derzeit Tabellenzwölfter.

Der Sachse hatte den Trainerposten in Rostock nach dem Rauswurf von Pavel Dotchev im Januar 2019 übernommen. Härtels größter Erfolg mit Hansa ist der Zweitliga-Aufstieg in der Saison 2020/21, nachdem der Koggenklub fast ein Jahrzehnt in der 3. Liga rumgedümpelt war. In der vergangenen Saison hatte der Trainer mit Hansa souverän den Klassenerhalt geschafft. Sein Einjahresvertrag ist noch bis zum 30. Juni 2023 datiert.