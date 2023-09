﻿Trainer Alois Schwartz über die Lage bei Hansa Rostock: „Wir brauchen einen langen Atem“

Zu viele leichte Fehler, geringe Effizienz vor dem Tor: Hansa Rostock ist in der 2. Liga von der Erfolgsspur abgekommen. Nach drei Niederlagen in Serie herrscht Ernüchterung rund ums Ostseestadion.

Rostock. Alois Schwartz gehörte sicher nicht zu denen, die die Zweitliga-Tabelle am zweiten Spieltag mit einem Screenshot verewigt haben. Als zwei Runden gespielt waren, führte Hansa das Ranking an, auch nach dem vierten Spieltag war nur der HSV erfolgreicher als Rostock: Drei Siege sorgten dafür, dass sich der Koggenklub in Tabellenregionen bewegte, in die er eigentlich nicht gehört. Nach dem 1:3 in Kaiserslautern, es war die dritte Niederlage in Serie, ist Ernüchterung die vorherrschende Gefühlslage rund um das Ostseestadion.