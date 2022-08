﻿Nach Leihe bei Hansa Rostock: Streli Mamba zieht es nach China

Streli Mamba erzielte für den FC Hansa Rostock nur zwei Pflichtspieltore. Jetzt sucht er sein Glück in China.

Von Kairat Almaty war der Stürmer in der zurückliegenden Spielzeit an den FC Hansa Rostock ausgeliehen. Beim kasasischen Erstligisten hat Streli Mamba vor rund einem Monat seinen Kontrakt aufgelöst. Jetzt sucht er sein Glück in China.

