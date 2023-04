﻿Nach Marktwert-Update: Hansa Rostock hat neuen wertvollsten Spieler im Kader

Rostock: Am Freitagabend wurde Uni-Rektor Wolfgang Schareck in den Ruhestand verabschiedet. Am 14. April tritt Elizabeth Prommer in seine Fußstapfen und übernimmt als erste Frau das Rektorat. Für Schareck gab es viel Applaus und besondere Geschenke von der Bildungsministerin. Mit Video vom Empfang