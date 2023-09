Nach Marteria-Konzert: Rostocker Ostseestadion erhält neuen Rasen

Fußball-Verbandsliga

MSV Pampow vergeigt Saisonstart: Was Trainer Ricarco Hagedorn dazu sagt

Der Oberliga-Absteiger ist noch nicht in der Verbandsliga angekommen. Der MSV Pampow verliert am vergangenen Sonnabend mit 1:3 beim 1. FC Neubrandenburg. MSV-Coach Ricardo Hagedorn weiß, woran es derzeit in seiner Mannschaft noch hapert.