﻿Nach nur zwei Wochen: Matthew Okoh kein Trainer des MSV Pampow mehr

Pampow. Dieses Engagement war nur von kurz Dauer: Der MSV Pampow und Trainer Matthew Okoh haben ihre Zusammenarbeit wieder beendet. Der 50-Jährige war erst vor zwei Wochen beim Fußball-Oberligisten angeheuert und der Nachfolger des zurückgetretenen Ronny Stamer.

Zu den Gründen für das Aus äußerte sich der Verein in einer Pressemitteilung nicht genauer. Es heißt lediglich: „Mit Bedauern teilt der MSV Pampow mit, dass eine rechtswirksame Vereinbarung für den Posten des Trainers der Oberligamannschaft zwischen Matthew Okoh und dem MSV Pampow leider nicht zustandegekommen ist.“

Probleme mit Trainer-Lizenz?

Laut Schweriner Volkszeitung (SVZ) soll der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) die bei sich in der aktuellen Form vorliegende Trainer-B-Lizenz von Okoh nicht anerkennen. „Die Unterlagen sind zum jetzigen Zeitpunkt unvollständig“, wird Till Dahlitz, Mitarbeiter für den Spielbetrieb in der Geschäftsstelle des NOFV, in der SVZ zitiert.

Okoh bestritt mit den Pampowern nur ein Pflichtspiel. Das verlor er am vergangenen Sonnabend mit 1:6 beim Oberliga-Tabellenführer Rostocker FC. Der Amerikaner will mit seiner Agentur dem MSV dennoch weiterhin beratend zur Seite stehen. Der Ex-Bundesliga-Spieler betreut halbprofessionelle Fußballer, um sie auf die Profiliga in den USA vorzubereiten.

Um das Team der Pampower wird sich vorerst wieder interimsmäßig das Co-Trainer-Duo Peter Herzberg und Björn Hecht kümmern. Sie werden voraussichtlich bei allen drei verbleibenden Spielen gegen Blau-Weiß Berlin (3. Dezember), Hertha Zehlendorf (11. Dezember) und Union Fürstenwalde (18. Dezember) die Verantwortung haben. Danach geht es in die Winterpause. Bei der neuerlichen Trainersuche wollen sich die MSV-Verantwortlichen Zeit lassen.