Nach dem peinlichen Pokal-Aus in Lübeck liegt der Fokus bei Hansa Rostock nun wieder auf der Liga: Gegen Bundesligaabsteiger Arminia Bielefeld will die Härtel-Elf Wiedergutmachung leisten. Eines könnte den Rostockern dabei in die Karten spielen.

Rostock. Eine Woche nach dem schmerzhaften DFB-Pokal-Aus will Hansa Rostock in der Liga Wiedergutmachung leisten. „Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen, und wir können es auch gewinnen. Dafür müssen wir aber an unser Limit kommen“, fordert Trainer Jens Härtel vor dem Flutlichtduell am Sonnabend (20.30 Uhr) gegen Arminia Bielefeld einen gänzlich anderen Auftritt als bei der 0:1-Pleite in Lübeck.

Im Training habe die Mannschaft die von ihm erwartete Reaktion gezeigt, sagt der Coach: „Es ging ordentlich zur Sache, auch in den Zweikämpfen. So muss das aber auch aussehen – die Basis muss stehen. Die hat in Lübeck nicht gestanden, und deshalb haben wir das Spiel verloren.“ Dass die Grundtugenden fehlen, dürfe nicht noch mal passieren: „In der Liga schon gar nicht.“