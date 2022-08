Die erste Hürde ist gemeistert. Die Handballer des HC Empor Rostock stehen in der zweiten Runde des DHB-Pokals und hoffen jetzt auf einen Top-Club. Ein Duell mit Kiel, Flensburg-Handewitt oder Magdeburg würde den Verein jedoch vor Probleme stellen. Denn die Stadthalle steht nicht zur Verfügung.

Rostock. Meister SC Magdeburg, der THW Kiel, die Füchse Berlin, die SG Flensburg-Handewitt oder die Rhein-Neckar Löwen – die Handballer des HC Empor Rostock dürfen nach ihrem Pokaltriumph von einem Duell mit einem Top-Klub träumen. „Irgendetwas Großes wäre schon spaßig“, frohlockt Rechtsaußen Richard Lößner.

Allerdings: Ein mögliches Traumlos für die zweite Runde, die am 19. und 20. Oktober ausgetragen wird, würde den Traditionsklub vor logistische Probleme stellen. Am 20. Oktober macht die britische Popsängerin Kim Wilde mit ihrer Greatest-Hits-Tour in Rostock Station. Die Stadthalle steht an diesem Tag nicht zur Verfügung.