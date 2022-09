﻿Nach Pokaltriumph: Mit dieser Aufstellung will Empor Rostock gegen TuSEM Essen punkten

Rostock. Als sich der Mannschaftsbus des HC Empor Rostock am Donnerstagmittag auf die 550 Kilometer lange Tour nach Essen machte, war auch Torhüter Leon Mehler an Bord. Der 23-Jährige meldete sich rechtzeitig zur ersten Dienstreise der Saison zurück. Mehler hatte es im Training böse erwischt. Er blutete stark aus der Nase. „Sie fühlte sich direkt geschwollen an. Ich dachte, die ist durch“, berichtet der Schlussmann. Doch die Befürchtungen haben sich nicht bestätigt, so dass die Ärzte grünes Licht gaben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Nick Witte und Janos Steidtmann, die im Pokalspiel gegen Nordhorn-Lingen (22:20) krankheitsbedingt fehlten, sind beim Punktspielauftakt am Freitag bei TuSEM Essen (19.30 Uhr, sportdeutschland.tv) dabei.

Lesen Sie auch

Rückraumspieler Jonas Ottsen blieb hingegen zu Hause. Der 29-Jährige sieht Vaterfreuden entgegen. „Es kann jederzeit losgehen“, sagt der werdende Papa.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trainer Till Wiechers freut sich „extrem auf die neue Saison“. Der Coach weiß, dass für Empor das zweite Zweitligajahr eine Riesenherausforderung wird. „Die Liga ist brutal stark.“

Das Aufgebot von Empor Rostock Mit 19 Spielern startet der HC Empor Rostock in die kommende Zweitliga-Saison. Tim Völzke ist mit 33 Jahren der erfahrenste, Alexander Schütze der jüngste und Dennis Mehler mit 2,05 Metern der längste Spieler im Team. Die Aufstellung vom HC Empor Rostock in der zweiten Liga Nummer Name Alter Position 1 Robert Wetzel 31 TW 12 Leon Mehler 23 TW 16 Victor Malchow 19 TW 3 Christian Wilhelm 20 Kreis 6 Janos Steidtmann 25 RA 8 Jonas Ottsen 29 RL 14 Dennis Mehler 20 Kreis 15 Tim Völzke 33 RL 17 Nick Witte 26 LA 20 Philipp Asmussen 26 RR 23 Jesper Schmidt 20 LA 26 Alexander Schütze 17 RR 33 Robin Breitenfeldt 24 RL 34 Per Oke Kohnagel 28 RM 37 Alexej Demerza 20 RL 45 Hafthor Vignisson 23 RR 46 Jonas Thümmler 29 Kreis 60 Marc Pechstein 30 RL 87 Richard Lößner 24 RA

Durch die Bundesliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten und TuS N-Lübbecke sowie die Aufsteiger VfL Potsdam und HSG Konstanz ist die Liga noch stärker geworden.

Mit der Aufnahme des ukrainischen Serienmeisters HK Motor Saporischschja schreibt der Handball Sportgeschichte. Der Klub wurde als 20. Verein in die 2. Liga integriert und spielt außer Konkurrenz mit.

Trainer Wiechers traut zehn Mannschaften den Aufstieg zu

Wiechers traut zehn Mannschaften den Aufstieg zu. Der Rest spielt gegen den Abstieg. Dazu gehört auch Empor. „Das wird ein hartes Stück Arbeit, mindestens drei Mannschaften hinter uns zu lassen“, meint Geschäftsführer Stefan Güter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Pokalauftritt am Montagabend stimmt zuversichtlich. Mit einem bärenstarken Torhüter Robert Wetzel, einer tollen Abwehrarbeit und viel Leidenschaft machten die Rostocker die Überraschung perfekt. „Der Sieg war nicht unbedingt zu erwarten. Das war für alle ein schönes Gefühl“, meint Marc Pechstein.

Vignisson und Demerza verstärken den Rückraum

Die Mannschaft wurde nur punktuell verstärkt. Mit dem Isländer Hafthor Vignisson (23) und Alexej Demerza (20) stießen zwei junge Rückraumspieler dazu. „Beide haben noch viel Potenzial und werden sich in den kommenden Monaten entwickeln“, ist Wiechers überzeugt.

Allerdings startet Empor mit einem großen Handicap in die neue Spielzeit. Top-Torjäger Robin Breitenfeldt befindet sich nach einer Kreuzband-OP im Aufbautraining und wird seinem Team voraussichtlich erst im neuen Jahr wieder zur Verfügung stehen. „Wir werden ihn nicht verheizen. Das bringt niemandem etwas“, meint Güter. Deshalb hat der Verein die Suche nach einem weiteren Spielmacher intensiviert.

Klub muss mehr als 300 000 Euro für Hallenmiete zahlen

Empor kalkuliert mit einem Etat von geschätzt 1,5 Millionen Euro – rund 350 000 Euro mehr als in der vergangenen Saison. „Die Sponsoring-Einnahmen sind so hoch wie noch nie“, freut sich Klubchef Tobias Woitendorf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch auch die Ausgaben haben sich erhöht – vor allem für die Hallenmiete. Für die 15 Auftritte in der Stadthalle muss der Klub geschätzt mehr als 300 000 Euro zahlen. Vier Partien bestreitet der Klub in der kleinen Ospa-Arena (650 Plätze).

Empor reist im Laufe der Saison rund 22 000 Kilometer durchs Land

Hinzu kommen die Reisestrapazen. Die Rostocker touren für die 19 Auswärtsspiele insgesamt rund 22 000 Kilometer quer durchs Land – mehr als jeder andere Ligakonkurrent.

Die erste Station ist Essen. TuSEM ist im Pokal an der Auftakthürde gescheitert. Nach der 27:32-Niederlage in Potsdam „werden die umso heißer sein, die Punkte einzusammeln“, ist Torhüter Mehler überzeugt. Zugleich werde die Partie zeigen, „wie gut wir wirklich sind“.