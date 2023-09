﻿Nach Rekordsaison: Wie die Rostock Griffins weiter auf der Erfolgswelle surfen wollen

Rostock. Zufriedene Gesichter: In der German Football League 2 haben die Rostock Griffins eine Rekordsaison abgeliefert. Mit sieben Siegen aus zehn Spielen wurden die Ostseestädter am Ende Dritter in der Gruppe Nord – die beste Spielzeit der Vereinsgeschichte. „Es gibt nicht viel zu meckern. Hätte mir jemand vor der Saison gesagt, dass wir so abschließen, dann hätte ich das sofort unterschieben“, meint Griffins-Vorsitzender Jens Putzier zufrieden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber auch neben dem Platz lief es für die Hanseaten rund. Mitte Juni knackten sie ihre Zuschauer-Bestmarke. Zum Highlightspiel gegen Aufsteiger Oldenburg Knights (32:14) strömten 8415 Anhänger ins Ostseestadion. Zudem wurde im Bereich Ticketing und Merchandising ein Rekordumsatz generiert. „Es gibt kaum ein Zweitligateam, das so viele Zuschauer anlockt. Wir sind sehr zufrieden. Alles in allem war es auch wirtschaftlich eine super Saison für uns“, gibt Putzier preis.

Rostock Griffins wollen mit Leistungsträgern verlängern

Während es sportlich nun erst einmal etwas ruhiger zugeht, laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren. „Wir würden gerne einige Spieler aus dem Ausland bei uns halten. Sie haben ein Angebot für nächstes Jahr bekommen“, verrät der Vorsitzende. Er weiß aber auch, dass einige Akteure mit ihren konstant guten Leistungen in den Fokus von mehreren Erstligisten gerückt sind. „Dort könnten die Spieler vermutlich doppelt so viel Geld verdienen, als bei uns“, hadert Putzier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Trotz der starken Konkurrenz auf dem Transfermarkt bleibt der Verantwortliche zuversichtlich. „Nächste Saison wollen wir wieder voll angreifen und sportlich ähnlich erfolgreich abschneiden“, so Putzier. Aktuell konzentriert sich der 49-Jährige daher ganz akribisch auf die Kaderzusammenstellung.

Rostock Griffins von Aufstieg nicht abgeneigt

Auch einen möglichen Aufstieg in das Football-Oberhaus schließen die Greifen nicht vollkommen aus. „Grundvoraussetzung ist, dass wir uns dafür sportlich qualifizieren. Es ist aber nicht fest eingeplant“, macht der Vorstandsvorsitzende deutlich. Zu groß ist die Gefahr, dass verletzungsbedingte Ausfälle das Team während einer Saison zurückwerfen. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wenn das funktioniert, dann stehen wir in der Tabelle irgendwann ganz oben. Dann werden wir uns auch mit dem Aufstieg beschäftigen“, meint Jens Putzier.

OZ