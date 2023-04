﻿Nach Roter Karte für Scherff: Hansa Rostock verliert auch in Paderborn

Hansa Rostock befindet sich in der 2. Liga weiter im freien Fall. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz verliert beim SC Paderborn mit 0:3 und kassiert damit die neunte Niederlage im elften Spiel dieses Jahres. Nach einer Roten Karte für Lukas Scherff mussten die Rostocker mehr als eine Stunde in Unterzahl bestreiten.

Paderborn. Hansa Rostock taumelt weiter in Richtung 3. Liga. Auch beim SC Paderborn gab es für die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz nichts zu holen. Nach einer Roten Karte für Lukas Scherff (26.) spielte Hansa in Unterzahl und kassierte am Sonnabend vor 12 456 Zuschauern in der Home-Deluxe-Arena eine 0:3 (0:0)-Niederlage. Für die drückend überlegenen Gastgeber trafen Maximilian Rohr (48.), Florent Muslija (78.) und Felix Platte (87.). Es war die dritte Niederlage im dritten Spiel unter Trainer Schwartz.

Hinterseer in der Startelf, Verhoek nur auf der Bank

Neu dabei war Lukas Scherff. Der 26-Jährige gehörte erstmals seit November (1:1 gegen Nürnberg) wieder zur Startelf der Rostocker. Ein Comeback im Spieltagskader gab es für Stürmer Pascal Breier, der zuletzt im September im Heimspiel gegen Magdeburg (3:1) dabei war. Im Angriffszentrum gab Schwartz Lukas Hinterseer den Vorzug vor John Verhoek, der nach seiner Gelb-Rot-Sperre gegen Kiel (2:3) zunächst nur Reservist war.

Die Anfangsphase gehörte den Paderbornern, die durch Justvan auch den ersten Abschluss hatten. Der Kopfball ging aber am langen Pfosten des Hansa-Gehäuses vorbeiging (13.). Danach kamen die Rostocker immer besser ins Spiel und setzten auch offensiv erste Akzente. Zwingendes kam dabei allerdings nicht heraus, und Paderborn blieb bei Kontern gefährlich. So wie in der 25. Minute, als sich Muslija ein Laufduell mit Scherff lieferte und nach einem leichten Kontakt im vollen Lauf zu Fall kam.

Nach 26 Minuten zeigt Schiedsrichter Martin Petersen Hansa-Verteidiger Lukas Scherff die Rote Karte. © Quelle: David Inderlied

Nach Videobeweis: Rote Karte für Scherff – Hansa in Unterzahl

Schock für Rostock: Schiedsrichter Petersen entschied nach Videobeweis auf Rot für Scherff! Eine fragwürdige Entscheidung, Hansa musste mehr als eine Stunde in Unterzahl bestreiten. Bis zur Pause hielten die Rostocker den offensivstarken SCP erfolgreich vom Tor fern. Im ersten Durchgang konnte sich die drittbeste Offensive der Liga trotz Überzahl keine wirklich zwingende Chance herausspielen.

Schock kurz nach der Pause: Paderborn geht in Führung

Die zweite Halbzeit begann mit einem Versuch von Muslija aus der zweiten Reihe, der Hansa-Torwart Kolke aber nicht vor Probleme stellte (46.). Im nächsten Angriff war es dann aber so weit. Paderborn kombinierte sich in den Hansa-Strafraum, Justvan legt auf Rohr ab, und der traf ins lange Ecke zur Führung (48.). Bei den Gästen gingen erst mal die Köpfe runter, Paderborn versuchte nachzulegen und belagerte phasenweise den Strafraum der Rostocker.

In der 64. Minute parierte Kolke einen Muslija-Flachschuss und verhinderte so einen höheren Rückstand. Obermairs Distanzschuss ging anschließend knapp drüber (74.). Hansa wehrte sich nach Kräften, doch das 2:0 war angesichts der Dominanz des SCP nur eine Frage der Zeit zu sein. Während Leipertz mit seinem Kopfball am Pfosten scheiterte (77.), gelang Muslija mit seinem Schuss aus der zweiten Reihe mit dem 2:0 die Vorentscheidung (78.).

Nächster Hansa-Gegner ist Greuther Fürth

Den nächsten Versuch, den zweiten Dreier des Jahres zu landen, startet die Schwartz-Elf am nächsten Sonnabend im Ostseestadion gegen Greuther Fürth. Der Bundesligaabsteiger aus Franken hat von seinen letzten vier Spielen drei gewonnen. In jedem Fall fehlen wird der Rot-gesperrt Lukas Scherff.

Hansa: Kolke – Neidhart, Malone, van Drongelen, Roßbach, Scherff – Dressel (78. Fröling), Fröde (70. Rhein) – Pröger (70. Schröter), Schumacher – Hinterseer (78. Verhoek).

Tore: 1:0 Rohr (48.), 2:0 Muslija (78.), 3:0 Platte (87.)

Rote Karte: Scherff (26., Notbremse)

Zuschauer: 12 456