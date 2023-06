Fünf Spiele, fünf Kantersiege – die Goalballer des RGC Hansa haben in Utrecht den Grand Prix gewonnen. Für ein Trio geht es gleich in der Champions League weiter.

Rostock. Heute hier, morgen dort – Charlotte Kaercher, Celeste Troost und Grietje Gau sind derzeit viel auf Achse. Am Sonntagabend kehrten die Goalballerinnen des RGC Hansa vom Grand Prix aus Utrecht zurück. Am Mittwoch (27. Juni) fliegen sie zusammen mit Käthe Glasenapp nach Vilnius. In Litauens Hauptstadt startet am Donnerstag die Champions League der Frauen.