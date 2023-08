Täglich aktuell

Aufholjagd in der Nachspielzeit: Hansa Rostock siegt gegen Elversberg – alle News zum FCH

In seinem Debüt für den FC Hansa Rostock hat Juan Perea, der erst am Freitag vom VfB Stuttgart verpflichtet wurde, einen Doppelpack in der Nachspielzeit erzielt und den Koggenklub gegen Elversberg so auf die Siegerstraße geführt.