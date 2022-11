﻿Nach Startschwierigkeiten: SV Warnemünde siegt 3:0 gegen TSGL Schöneiche

Die SVW-Akteure Josef Günther (r.) und Tobias Zander (M.), hier in einer früheren Partie, überzeugten auch gegen Schöneiche mit mehreren Blöcken.

Rostock. Großer Jubel beim SV Warnemünde: In der 2. Volleyball-Bundesliga Nord gelang es den Hanseaten am Sonntagnachmittag einen 3:0 (25:16, 25:10, 25:19) -Sieg gegen TSGL Schöneiche einzufahren. „Nach dem Sieg in der Vorwoche (2:3 gegen FC Schüttorf, Anm.d.Red.) wusste ich, dass wir ein gutes Spiel abliefern werden“, meinte SVW-Trainer Jozef Janosik und ergänzte: „Die Atmosphäre war super. Die Jungs hatten eine sehr gute Trainingswoche und waren bestens vorbereitet. Es war schön ihre Motivation zu sehen.“

Dabei mussten die Hausherren zunächst einen Rückschlag verkraften. Von etwa 25 mitgereisten Anhängern lautstark mit Trommeln und Fangesängen unterstützt, gelang es dem Aufsteiger aus Brandenburg im ersten Satz prompt mit 3:0 in Führung zu gehen – ein Weckruf. Die Ostseestädter kämpften sich anschließend zurück, glichen aus, gingen sogar in Front und holten sich schließlich den ersten Satzpunkt.

SV Warnemünde nicht zu bremsen

Der SVW spielte sich in einen Rausch. Im zweiten Abschnitt waren die Warnemünder von Beginn an präsent und ließen den Gästen keine Chance. Mit 15 Zählern Abstand sicherten sie sich auch den nächsten Satz. Zwar warf sich Schöneiche im dritten Durchgang noch einmal voll rein, die Hanseaten überzeugten jedoch mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und feierten einen souveränen Erfolg.

„Unsere Taktik und Disziplin war unser Schlüssel. Wir hatten die beiden starken Spieler der Gäste sehr gut im Griff und stets unter Druck gesetzt. Es war sehr schwierig für Schöneiche“, lobte Janosik.

SVW: Herrigt, Pohl – Schröder, Günther, Lübcke, Kowalkowski, Kapusniak, Zander, Kerkvliet.