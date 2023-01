﻿Nach Stoll-Abschied: Was wird aus den Regionalliga-Ambitionen des Rostocker FC?

Rostock. Sportlich läuft es beim Rostocker FC, doch hinter Kulissen kriselt es. Das Aus von Christopher Stoll (OZ berichtete) als Sportlicher Leiter beim Fußball-Oberligisten hinterlässt eine große Lücke beim Traditionsklub. Am Dienstagabend hatte Stoll über eine Vereinsmitteilung verkünden lassen, dass er den Spitzenreiter NOFV-Oberliga Nord verlassen hat. RFC-Präsident Manfred Scharon bedauert den Abgang: „Christopher ist ein ehrgeiziger Typ, der die Vision nach höheren Zielen hat. Er hat hier sehr gute Arbeit geleistet.“

In zweieinhalb Jahren unter Stoll haben die Rostocker einen erfolgreich Kurs in der NOFV-Oberliga Nord gefahren. Sie führen seit Mitte November die Tabelle an. Höhere Visionen sind mit dem RFC aktuell jedoch schwer umsetzbar. Das musste der 41-Jährige in den vergangenen Monaten immer wieder erkennen. Mit „wirtschaftlichen und strukturellen Zwängen“, die „höheren Zielen im Wege stehen“ würden, begründete Stoll seinen Abschied. Für weitere Nachfragen war er bis Donnerstagabend nicht zu erreichen.

Oberligisten müssen bis 3. März für die Regionalliga melden

Die Andeutungen von Stoll lassen erahnen: Der RFC steht vor fast unlösbaren Aufgaben, im Erfolgsfall die Rahmenbedingungen für einen möglichen Sprung in die Regionalliga zu erfüllen. Bis zum 3. März müssen die Oberligisten ihre Meldung für einen Aufstieg beim Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) einreichen. „Es ist richtig, dass wir große Probleme mit den Anforderungen haben“, räumt Scharon ein, sagt aber auch: „Durch die Verbände gibt es immer mehr Auflagen, die sich für uns nicht umsetzen lassen.“

Der Sportplatz am Damerower Weg wäre nicht regionalligatauglich. Für die 4. Liga wird ein Stadion ab 3000 Zuschauer gefordert. Darunter sind auch mindestens 500 Plätze für Gästefans vorgesehen, die in einen separaten Bereich untergebracht werden müssen. Der NOFV verlangt noch etliche weitere Anforderungen.

Rostocker FC: Stadionsuche derzeit ergebnislos

Die Suche nach einer regionalligatauglichen Spielstätte verlief für die Rostocker seit mehreren Monaten ohne Erfolg. Scharon erzählt, dass der Verein unter anderem beim großen Nachbarn FC Hansa angefragt habe. Laut des 70-Jährigen wären die von der Kogge geforderten Mietkosten für den RFC nicht zu stemmen. Auch Gespräche mit Bürgermeistern aus umliegenden Gebieten rund um Rostock hätten keine Ergebnisse gebracht.

Sportlich könnte der RFC durchaus in der Regionalliga mithalten. Stoll hat seit seinem Amtsantritt im Juli 2020 einen ambitionierten Kader zusammengestellt. Das Team ist gespickt mit Spielern, die eine Etage höher viele Erfahrungen gesammelt haben. Das Trainingspensum der Ostseestädter ist ebenfalls ambitioniert: Sie trainieren wöchentlich bis zu sieben Mal.

Finanzieller Aufwand müsste erhöht werden

Erhöhen müssten die Rostocker im Aufstiegsfall ihren finanziellen Aufwand. Die erste Männermannschaft des RFC, die 2019 in eine Spielbetrieb-GmbH ausgegliedert wurde, profitiert neben vielen Sponsoren vor allem von einem Investor aus Ghana. Wie hoch ein Etat in der Regionalliga sein kann, zeigt das Beispiel Greifswalder FC. Die Boddenstädter haben nach ihrem Aufstieg im Sommer 2022 mit Kosten von etwa 1,7 Millionen Euro geplant.

Derartige Summen würden den RFC ebenfalls vor großen Herausforderungen stellen. Das Thema Regionalliga hat Manfred Scharon allerdings noch nicht abgeschrieben. „Für das Ansehen des Vereins wäre ein Aufstieg sicherlich ein springender Punkt. Entscheidungen in diese Richtung müssen allerdings sehr bedacht getroffen werden“, erklärt er weiter. Die Rostocker wollen sich Anfang März entscheiden, ob sie für die 4. Liga melden. Für frei gewordenen Posten des Sportlichen Leiters werde ein Nachfolger gesucht.

Erstes Pflichtspiel des Jahres

Von den Nachrichten abseits des Platzes versucht sich RFC-Trainer Christiano Dinalo Adigo nicht aus der Bahn bringen lassen. Er betont, sich mit seinen Spielern ausschließlich auf das Geschehen auf dem Platz konzentrieren zu wollen. Zum Abschied von Stoll meint Adigo: „Ich kann seinen Abgang aus bestimmten Gründen verstehen.“

Sportlich steht für die Rostocker am Sonntag (Anstoß: 13.30 Uhr) das erste Pflichtspiel des Jahres an. Für den RFC geht es auswärts gegen den BSV Eintracht Mahlsdorf. Ligakonkurrent FC Hansa Rostock II spielt am Sonntag um 13 Uhr daheim gegen den 1. FC Frankfurt/Oder.