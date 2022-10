﻿Nach Trennung von Wiechers: Empor Rostock sondiert den Trainer-Markt

Rostock. Es war ein kurzer, emotionaler Moment, als Till Wiechers von der Mannschaft Abschied nahm. Der 39-Jährige, der tags zuvor nach nur einem Sieg aus sieben Spielen als Trainer des HC Empor Rostock beurlaubt worden war, ging am Montagabend kurz vor 18 Uhr zum letzten Mal in die vertraute Kabine in der Fiete-Reder-Sporthalle. Er bedankte sich bei der Truppe und wünschte ihr alles Gute. Nach nur wenigen Minuten verließ Wiechers die Halle, schwang sich auf sein Fahrrad und fuhr wieder nach Hause.

So eine Situation sei nie schön – weder für den Trainer noch für die Mannschaft, sagte Kapitän Robert Wetzel. Die Truppe trage eine Mitverantwortung für die Situation, räumte der Schlussmann ein. „Wenn man keinen Erfolg hat, liegt es nicht nur am Trainer. Aber seine Position ist das Rad, an dem man am schnellsten drehen kann.“

HC Empor hat Trainer beurlaubt – und sucht nun neuen

„Der Trainer ist nie alleine schuld“, sagte auch Sportvorstand André Wilk. „Wir sind jetzt alle in der Pflicht, alles für den Erfolg zu tun“, fügte er hinzu. Klubchef Tobias Woitendorf haute in die gleiche Kerbe: „Wir erwarten, dass jeder mitzieht, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen.“

Wilk und Woitendorf gingen nach Wiechers zur Mannschaft, um ihr die Beweggründe für die Trennung vom Aufstiegstrainer zu erklären und ihr die Interimslösung offiziell vorzustellen. Bis zur Verpflichtung eines neuen Chefcoaches werden Jugendkoordinator Tristan Staat und Co-Trainer Florian Zemlin die Geschicke leiten. „Ab jetzt sind die Blicke nach vorn gerichtet“, meinte Woitendorf.

Tristan Staat sieht vorne wie hinten Steigerungspotenzial

Um 18.40 Uhr begann die erste Einheit unter Leitung des Interimsduos. Staat, der die Trainer-A-Lizenz besitzt, sieht sich als „Teil der Lösung“. Mit Blick auf die Feuertaufe am Freitagabend beim Bundesliga-Absteiger TuS N-Lübbecke hatte er im Vorfeld bereits mit Zemlin und dem Mannschaftsrat telefoniert. „Till hatte überragende Ansätze. Diese gilt es, weiterzuentwickeln“, sagte Staat, der auch weiterhin die A-Jugend des Vereins betreuen wird.

Der Coach, der sämtliche Partien des HCE in dieser Saison als Kommentator für sportdeutschland.tv verfolgte, sieht defensiv und offensiv Steigerungsmöglichkeiten. In Lübbecke habe die Truppe nichts zu verlieren, betonte Woitendorf.

HC Empor werden Trainer aus dem In- und Ausland angeboten

Staat hofft, dass der Klub auf der Suche nach einem neuen Chefcoach schnell fündig wird. Dem Verein werden seit Bekanntwerden der Wiechers-Entlassung nahezu stündlich Trainer aus dem In- und Ausland angeboten.

Bei der Sondierung des Marktes sei Empor offen, meinte Sportvorstand André Wilk. Infrage käme ein erfahrener Coach ebenso wie ein Mann aus der jungen Trainer-Generation. „Grundsätzlich wollen wir uns nicht zu viele Vorgaben im Vorhinein auferlegen, aber in der jetzigen Situation sollte er auf jeden Fall deutsch sprechen und möglichst den deutschen Handball, insbesondere die 1. und 2. Bundesliga, kennen“, sagte der frühere Empor-Kapitän. „Zudem sollte er möglichst zu unserer Mannschaft passen und in der Lage sein, sich auf ihre Stärken und Schwächen einzustellen“, fügte er hinzu.