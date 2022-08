In einem emotionalen Landesduell gegen den MSV Pampow siegt die U 23 des FC Hansa Rostock mit 3:2. Der entscheidende Treffer fällt in der Nachspielzeit. Allerdings löste die entsprechende Strafstoßszene viele Diskussionen nach der Begegnung aus.

Pampow. Späte Treffer sind aktuell das Ding der U 23 des FC Hansa Rostock. Durch ein Elfmetertor von Louis Köster in der ersten Minute der Nachspielzeit hatte der Fußball-Oberligist am Freitagabend noch das Landesduell beim MSV Pampow mit 3:2 (1:2) für sich entschieden. Schon in der Vorwoche beim 2:0-Derbysieg über den Rostocker FC erzielte Hansa beide Tore in der Nachspielzeit.

Der Treffer von Köster kurz vor Ultimo löste jedoch große Diskussionen nach dem Abpfiff aus. Mike Bachmann war nach einem Zweikampf mit Pampows Linus Schlüter im gegnerischen Strafraum zu Boden gegangen. Zum Entsetzen der Hausherren zeigte der Berliner Schiedsrichter David Dahlhaus auf den Punkt. Doppeltorschütze Köster übernahm mit seinen erst 19 Jahren Verantwortung und verwandelte.

MSV-Coach Stamer nach dem Abpfiff bedient

„Die Frage ist immer, wo der Schiri steht. Aus meiner Perspektive war es kein Elfmeter, also glücklich für uns“, bewertete Hansas U-23-Coach Kevin Rodewald die strittige Szene auf der Pressekonferenz nach der Partie. Sein Gegenüber MSV-Coach Ronny Stamer war nach dem späten Gegentor mit der Entscheidung gegen seine Mannschaft bedient. „Es fällt mir schwer die richtigen Worte zu finden. Wenn man so ein emotionales Spiel betrachtet und solche Entscheidungen trifft kurz vor Schluss, dann ist das schon hammerhart. Ich glaube, hier wurde eine Mannschaft vor dem Ende um ihren Lohn gebracht.“

Stamers Enttäuschung war groß, denn sein Team hatte den Rostockern ordentlich Paroli geboten. Zwischenzeitlich hatten die Pampower den Blitzrückstand von FCH-Kicker Luca Horn (1.) noch vor der Pause gedreht. Neuzugang Ibrahim Aldawoud (35., 47.) war mit einem Doppelpack für den MSV zur Stelle. „Wir haben schlecht angefangen. Wie wir dann zurückgefunden und auch Fußball gespielt haben, war schon sehr gut. Das macht schon richtig Spaß und Laune zuzugucken“, befand Stamer.

Köster schon für den Ausgleich zuständig

Er nimmt wahr, dass sich sein Team fußballerisch weiterentwickelt habe. Zudem erarbeitet es sich laut Stamer viele Chancen, nimmt Zweikämpfe ganz anders an und agiert verändert im Umschaltspiel nach vorne.

Allerdings lassen die Pampower auch die eine oder andere Möglichkeit zu. So geschehen in der 72. Minute. Nach Bachmann-Ablage nagelte Köster den Ball in die Pampower Maschen – 2:2. Der Mittelfeldspieler war dann kurz vor dem Abpfiff noch für den Siegtreffer in einem rassigen und emotionalen Spiel zuständig.

Rodewald: „Einfach nur happy, der glücklichere Sieger zu sein“

„Nach dem 2:2 von uns habe ich gesagt, das nehmen wir mit“, sagte Rodewald, der meinte, dass die frühe Führung seinem Team nicht gutgetan habe. „Wir haben danach nicht das gespielt, was wir normalerweise spielen“, fügte er hinzu und zeigte sich auch beeindruckt von der Kulisse mit rund 600 Zuschauern am Pampower Gartenweg. „Ich bin einfach nur happy, der glücklichere Sieger zu sein. Die Zuschauer waren geil drauf, das Pampower Team auch. Der Gegner hat die Zweikämpfe angenommen und genau das gemacht, was man gegen uns tun muss.“

Für die Rostocker war es der dritte Erfolg im dritten Spiel. Damit können sie das restliche Wochenende weiter als Tabellenführer genießen. Der erste Verfolger Hertha 03 Zehlendorf (2. Platz/9 Punkte) hat seine dritte Partie auch gewonnen und am Freitagabend den BSV Eintracht Mahlsdorf mit 2:0 besiegt.

Schon am Sonntag kommender Woche treffen die Rostocker auf die Zehlendorfer in der Hansestadt aufeinander. Anstoß im Volksstadion wird um 14 Uhr sein. Zwei Tage zuvor wird der MSV Pampow um 19.30 Uhr zum Derby beim FC Mecklenburg Schwerin gastieren.

MSV Pampow: Ellenschläger – Schlüter, Looks, Minchev, Reis – Aldawoud, Gnahoré – Runge, Camkins, Telschow (84. Tsagaraev) – von Walsleben-Schied (66. Khlan).

FC Hansa U 23: Hoffmann – Schah Sedi, Kozelnik, Kohn, Ruschke (52. Eshele) – Syrbe (52. Rieger), Steinicke (75. Pälchen) – Martens (52. Seidel), Köster, Horn (52. Bachmann) – Dei.

Tore: 0:1 Horn (1.), 1:1, 2:1 Aldawoud (35., 47.), 2:2, 2:3 Köster (72., 90. +1).

Schiedsrichter: David Dahlhaus. Zuschauer: 580.

Von Johannes Weber