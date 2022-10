﻿Nach Verletzungsschock: Spielabbruch zwischen PSV Rostock und Warnow Papendorf

In der 25. Minute ereignete sich ein unglücklicher Pressschlag. Bei diesem verletzte sich Jaden Priem von der SG Warnow Papendorf schwerer am Knie. Der Krankenwagen musste gerufen werden. Nach der schockierenden Szene sahen sich die Gäste nicht mehr in der Lage, die Begegnung gegen den PSV Rostock fortzusetzen.

Rostock. Eine Horror-Verletzung hat am Sonntag zu einem Spielabbruch in der Fußball-Landesklasse I geführt. Die Partie zwischen dem PSV Rostock und der SG Warnow Papendorf wurde in der 25. Minute abgebrochen. Der Papendorfer Jaden Priem hatte sich nach einem unglücklichen Pressschlag mit PSV-Kicker Oliver Dolch schwerer am Knie verletzt. Seine Teamkollegen standen nach der Szene so sehr unter Schock, dass sie sich nicht mehr in der Lage sahen, weiterzuspielen.

Warnow-Coach Dennis Damerau beschreibt, dass bei Priem die Kniescheibe rausgesprungen war und sämtliche Bänder gerissen seien. Nach dem Vorfall wurde die Begegnung unterbrochen und umgehend der Krankenwagen gerufen. „Die Ärzte haben noch vor Ort das Bein wieder in die richtige Stellung gebracht“, schilderte Damerau, der seinem Schützling am Montag einen Krankenbesuch abstattete.

Priem wird beim SG Warnow Papendorf mehrere Monate fehlen

Priem ist aktuell noch nicht operiert worden, hat aber das Krankenhaus verlassen. Er wird auf unbestimmte Zeit mindestens mehrere Monate ausfallen.

Als sich das Unglück ereignetete, hatte der PSV durch einen Treffer von Dolch aus der zweiten Minute mit 1:0 geführt. Laut Damerau hatte Schiedsrichter Lennard Jasper Brennmoehl nach dem Zusammenstoß den Papendorfern die Möglichkeit angeboten, die Partie vorzeitig zu beenden. Nach rund 20 Minuten Bedenkzeit nahmen die Gäste den Vorschlag an.

PSV Rostock hilft bei Rettungsmaßnahmen mit

Wie es mit der Begegnung weitergeht, ist noch völlig offen. Mehrere Szenarien von Fortsetzung des Duells zu einem späteren Zeitpunkt bis zur Wertung des Spiels für den PSV sind denkbar. „Was genau mit dem Spiel passieren wird, ist für uns momentan zweitrangig. Jetzt geht es vorrangig erst einmal um Jaden und dass er schnell wieder auf die Beine kommt“, so Damerau.

Für ihn war das Derby das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Damerau hatte den PSV bis zum Sommer trainiert. Der Coach hob hervor, dass sich die Rostocker schnell an den Rettungsmaßnahmen für den verletzten Spieler beteiligt hätten und Verständnis für den Spielabbruch zeigten. „Zudem kamen umgehend Genesungswünsche vom PSV für Jaden.“

Für ihren verunglückten Mannschaftskollegen wollen sich die Papendorfer noch etwas einfallen lassen. Im Heimspiel am kommenden Sonntag (Anpfiff: 10 Uhr) gegen den SV Rot-Weiss Trinwillershagen will die SG Warnow dann auch für Jaden Priem die ersten drei Punkte nach zuletzt fünf sieglosen Partien holen wollen.