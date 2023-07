Der ehemalige Fußball-Profi Felix Kroos kommt in den Sommerferien nach Mecklenburg-Vorpommern. Das Trainings-Angebot der Kroos-Academy richtet sich an zehn bis 17-Jährige. Für 299 Euro gibt es fünf Tage Betreuung und Ausstattung.

Rostock. Mit Felix Kroos hat sich für die Sommerferien ein namhafter Ex-Profi in Rostock angesagt. Der gebürtige Greifswalder wird junge Fußballer im Alter zwischen zehn und 17 Jahren coachen. In der Zeit vom 31. Juli bis 4. August veranstaltet die Kroos Academy von Bruder Toni auf dem Gelände des Rostocker FC ein Trainingslager. Zum Team gehört auch Vater Roland Kroos, der in der vergangenen Saison noch die Regionalliga-Mannschaft des Greifswalder FC trainiert hatte. Bei ihm können Interessierte am 5. August einen so genannten Coach-Day buchen – für 79 Euro.