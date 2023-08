﻿ Die neue Karriere von Ex-Hansa-Rostock-Star Thomas Meggle – Berater, Unternehmer, Investor

Rostock. Viele bekannte Gesichter hat Thomas Meggle nicht mehr gesehen, als er im Ostseestadion den 2:0-Sieg seines Ex-Vereins Hansa Rostock gegen den 1. FC Nürnberg von der Tribüne aus verfolgte. Fast 20 Jahre ist es her, dass der ehemalige Mittelfeldspieler für den Koggenklub in der Bundesliga auflief – von damals ist beim Koggenklub kaum noch einer dabei. Die Verbindung nach Rostock ist aber geblieben, denn Meggle lernte seine Frau Nicole während seiner Zeit als Hansa-Profi kennen, sie stammt aus Warnemünde.

Drei-, viermal im Jahr kommt das Ehepaar aus Hamburg rüber an die Ostseeküste, um ihre Eltern zu besuchen. „Hauptsächlich natürlich im Sommer, weil Warnemünde im Sommer besonders schön ist“, verrät Meggle. Wenn es passt, schaut er auch gerne mal im Ostseestadion bei Hansa-Spielen vorbei. „Für mich ist es wichtig, einen Marktüberblick zu haben. Ich habe schon den Anspruch, alle Spieler aus der ersten, zweiten und dritten Liga ein Stück weit zu kennen. Deshalb bin ich immer in den Stadien unterwegs, wenn die Zeit da ist.“

Meggle trifft hin und wieder alte Rostocker Mitspieler

Gelegentlich trifft er dabei auch frühere Mitspieler aus Rostock, wie kürzlich Mathias Schober oder Antonio Di Salvo, heute Trainer der U-21-Nationalmannschaft. Das war bei einem Spiel von Hansas Ligakonkurrenten Greuther Fürth. Meggle ist der Berater von Alexander Zorniger, dem Cheftrainer der Franken. Seit seinem Aus als Geschäftsführer beim FC St. Pauli im November 2016 hat sich Thomas Meggle beruflich neu orientiert und breit aufgestellt – als Berater, Unternehmer und Investor.

Eine Szene aus der Bundesliga-Saison 2002/03: Thomas Meggle im Hansa-Trikot, hier im Zweikampf mit Bayern Münchens Niko Kovac. © Quelle: Uwe Lein/AP

„Beruflich gesehen habe ich mein Leben halbiert“, erklärt er. Zur einen Hälfte geht es um Fußball, zur anderen um unternehmerische Tätigkeiten außerhalb des Sports. Der zweifache Familienvater hat eine eigene Baufirma und ist an mehreren Handwerksbetrieben beteiligt. Neben Trainern berate er auch „Menschen, die im Fußball investieren wollen“. Er selbst ist mit Partnern seit Ende 2020 als Investor beim schottischen Zweitligisten Dunfermline Athletic FC engagiert.

Investor beim schottischen Verein Dunfermline

Im Präsidium des Traditionsklubs, der es Ende der 1960er-Jahre bis ins Halbfinale im europäischen Pokalsiegerwettbewerb schaffte, ist er zudem für den sportlichen Bereich zuständig. Der Ex-Profi und seine Partner halten 80 Prozent der Anteile an dem Verein. „Dunfermline gilt als ein sleeping giant (schlafender Riese), so wie hierzulande etwa Rot-Weiss Essen oder Alemannia Aachen“, erklärt der 48-Jährige: „Jetzt ist es die Aufgabe, den Verein durchzustrukturieren, damit er gesund auf eigenen Beinen stehen kann. Wir wollen auch den Fußball weiterentwickeln, um sukzessive die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der Verein irgendwann in die 1. Liga aufsteigt.“

Münchner machte im Norden Karriere Geboren: 22. Februar 1975 in München. Familie: verheiratet mit der Warnemünderin Nicole, zwei Kinder (Noel, Zoe). Stationen als Spieler: FC St. Pauli (1997-99, 2000-02, 2005-2009), Hansa Rostock (2002-05), 1860 München (1999/2000). Bundesliga-Spiele (Tore): 75 (11). Zweitliga-Spiele: 92 (18). Funktionen beim FC St Pauli: Co-Trainer (2010-13 unter Andre Schubert, Holger Stanislawski, Michael Frontzeck), Interimstrainer (26.9.2012-7.10.2012), Trainer St. Pauli II (2013-14), Cheftrainer (9/2014-12/2014), Sportdirektor (12/2014-11/2016). Die St.-Pauli-Fans wählten Meggle 2010 in die „Jahrhundert-Elf“ des Klubs.

Einmal pro Monat reist Meggle für vier, fünf Tage aus Hamburg in die 50 000-Einwohnerstadt 30 Kilometer nördlich der schottischen Hauptstadt Edinburgh. „Nachdem ich bei St. Pauli beurlaubt wurde, war die Fragestellung für mich: Was mache ich jetzt eigentlich?“, sagt der ehemalige Profi (St. Pauli, Hansa, 1860), der beim Kiezklub auch Trainer und Sportdirektor war.

Eine Rückkehr in den deutschen Profifußball strebt der gebürtige Münchner nicht an. „Ich bin ganz froh, dass ich aus diesem Alltagskreislauf, dem operativen Geschäft raus bin. 70, 80 Stunden von Montag bis Sonntag – gewinnst du ein Spiel, ist alles gut, verlierst du, ist alles scheiße“, so Meggle. „Ich schau mir das lieber entspannt an, mit einem gewissen Abstand.“ So wie Hansas Auftaktsieg gegen Nürnberg.

