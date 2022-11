﻿Neue Rasenheizung für Hansa Rostock wird installiert: So laufen die Bauarbeiten im Ostseestadion

Ein Stück Heimat in der Fremde: Ukrainische Lehrerin unterrichtet in Grevesmühlen

Die Schüler stammen aus der Ukraine, ebenso wie die Lehrerin, die vorne an der Tafel steht. Doch das Klassenzimmer befindet sich in Deutschland, in Grevesmühlen. Nadiia Dokolenko (38) ist aus der Heimat geflohen und unterrichtet nun Schüler an der Wasserturmschule.