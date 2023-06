﻿Saison 2023/24: So sieht der Spielplan von Hansa Rostock aus

Rostock. Mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg startet Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock am 29./30. Juli in die neue Saison starten. Das ergab die Veröffentlichung der Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga durch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Freitagvormittag. Als Eröffnungsspiel für das Bundesliga-Unterhaus setzte die DFL den Kracher Hamburger SV gegen Erstliga-Absteiger FC Schalke 04 für den 28. Juli um 20.30 Uhr an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drei Heimspiele in den ersten vier Partien für Hansa Rostock

Eine Woche nach dem Auftakt wartet auf den FC Hansa das Auswärtsspiel bei Liga-Neuling SV Elversberg. Es folgt das Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Regionalligisten FSV Frankfurt (13. August, 18 Uhr), ehe für die Rostocker zwei Heimspiel in Serie anstehen. Hannover 96 (18. bis 20. August) und Aufsteiger VfL Osnabrück (25. bis 27. August) werden hintereinander ihre Visitenkarte im Ostseestadion abgeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem Heim-Doppelpack steht für die Kogge mit dem Auswärtsspiel beim Hamburger SV am ersten September-Wochenende ein Saison-Höhepunkt an. Später steigen im November vor eigener Kulisse die von Fanrivalität geprägten Duelle gegen Hertha BSC (3. bis 5. November) und den FC St. Pauli (24. bis 26. November).

Lesen Sie auch

Mitte Dezember steigt gegen Schalke 04 das letzte Heimspiel in 2023, ehe es zum Jahresabschluss auswärts gegen den SC Paderborn geht. Die Ostwestfalen sind beim Saisonfinale am 19. Mai um 15.30 Uhr auch der letzte Gegner für die Rostocker auf heimischem Platz.

Die zeitgenauen Ansetzungen für die ersten Spieltage will die DFL in den nächsten Tagen bekannt geben.

OZ