﻿Geheimnis um neues Boxteam aus MV gelüftet: Das steckt hinter AMRA

Vergleich zwischen neun Eisdielen

Preischeck in Greifswald: Wo bekommen Kunden am meisten Eis für ihr Geld?

Die Preise für die Kugel Eis sind in Greifswald in manchen Eisdielen gestiegen, andere haben ihren Preis gehalten. Wo bekommen Kunden am meisten Eis für ihr Geld? OZ wollte es wissen und hat Janny’s, die Eismanufaktor Kontor, Eiscafés und Co. verglichen. Beim Sieger ist die Portion fast doppelt so groß wie bei der Konkurrenz.