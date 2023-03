﻿Neun Pflichtspiele ungeschlagen: HSG Warnemünde schwimmt auf Erfolgswelle

Rostock. Die Stimmung bei den Fußballern der HSG Warnemünde ist aktuell richtig gut. In der Kreisoberliga Warnow II sind die Kicker aus dem Ostseebad das Team der Stunde. In ihren elf bisherigen Ligapartien konnte der Tabellenzweite 23 Punkte einfahren.

„Wir haben keinen Druck von außen. Unser Ziel ist es einfach, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Wir Leben im Moment“, meint HSG-Coach Hans-Henning Schult. Der 31-Jährige ist sehr zufrieden mit der Entwicklung seiner Schützlinge. „Die Jungs merken, dass sie das Niveau haben, in jedem Spiel erfolgreich zu sein“, so Schult.

Dabei begann die Spielzeit für die Warnemünder alles andere als rosig. Im Kreispokal schieden sie bereits in der ersten Runde gegen Kreisklasse-Teilnehmer FSV Nordost Rostock II aus. Außerdem blieben sie in den ersten drei Ligabegegnungen ohne Sieg. „In der Hinrunde hatten wir teilweise katastrophale Ergebnisse“, erinnert sich Schult zurück. Anschließend habe sich seine Mannschaft aber von Spiel zu Spiel gesteigert.

HSG Warnemünde: Steigerung nach Saisonstart

Mittlerweile sind die HSG-Kicker nun schon seit neun Pflichtspielen ungeschlagen. Am vergangenen Wochenende feierten sie einen spektakulären 6:4-Auswärtssieg bei Tabellenführer FSV Nordost Rostock (27 Punkte). „Die Partie war nichts für schwache Nerven. Wir haben schon vorab damit gerechnet, dass es ein offener Schlagabtausch wird. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben“, resümiert Schult.

HSG Warnemünde seit Mitte September 2022 ungeschlagen SG Motor Neptun – HSG 2:2 HSG – UFC Arminia Rostock 5:2 Rostocker FC III – HSG 1:5 HSG – SV Warnemünde II 6:3 SV Pastow II – HSG 1:1 HSG – Internationaler FC Rostock 4:2 Rostocker BSG – HSG 2:4 HSG – FC Nebelküste Rostock 2:0 FSV Nordost Rostock – HSG Warnemünde 4:6

Durch den Erfolg schoben sich die Ostseestädter in der Tabelle an Lokalrivale SV Warnemünde II vorbei, auf den zweiten Rang. Außerdem verkürzten sie den Abstand zum Spitzenreiter, der schon eine Partie mehr ausgetragen hat, auf vier Zähler.

Das Erfolgsgeheimnis der Warnemünder: Während einige Vereine Probleme damit haben, junge Spieler für ihre Herrenteams zu gewinnen und die Kader breiter aufzustellen, läuft die Gewinnung von Talenten bei der HSG reibungslos. „Die Hälfte unserer Mannschaft ist gerade aus dem Nachwuchs aufgerückt und hat dort schon in der Jugend zusammengespielt. Die andere Hälfte ist quasi eine eingespielte Ü35-Truppe“, sagt der Trainer. Beide Gruppen haben sich von Anfang an akzeptiert. „Es ist ein bisschen, wie ein Papa-Sohn-Verhältnis“, sagt Schult schmunzelnd.

HSG Warnemünde blickt Aufstieg offen entgegen

Gegen einen Aufstieg würden sich die Warnemünder nicht wehren, ein ausgemachtes Ziel ist es aber nicht. „Wir müssen schauen, wie sich die Saison entwickelt und ob unsere Mannschaft so zusammenbleibt. Unsere jungen Spieler sind nämlich auch schon bei höherklassigen Teams in den Fokus gerückt“, erklärt Schult. Der Rostocker ist sich aber sicher, dass seine jetzige Mannschaft von der Qualität her in der Landesklasse mithalten könnte.

Doch der Coach warnt davor, sich trotz des positiven Laufes auszuruhen. „Wir schwimmen aktuell auf der Erfolgswelle. Das kann sich aber auch ganz schnell wieder ändern“, meint der 31-Jährige. Am Sonnabend, 1. April, empfängt die HSG Warnemünde Tabellenschlusslicht SG Motor Neptun (15 Uhr). Dann sollen die nächsten drei Punkte her.