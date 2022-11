﻿Neuanfang für Marcel Ziemer: Vom Hansa-Star zum Mitarbeiter der Rostocker Wiro﻿

Hansa-Fans liebten den bulligen Mittelstürmer, der viele Tore für den Koggenklub schoss und seine Profikarriere verletzungsbedingt hier beenden musste. Jetzt ist Marcel Ziemer zurück in Rostock – was der 37-jährige Pfälzer in seiner neuen Wahlheimat vorhat.

Rostock. Es konnte gar nicht anders passieren. Im ersten Spiel von Marcel Ziemer als Co-Trainer im Nachwuchs des FC Förderkader hieß der Gegner: FC Hansa Rostock. „Das ist Schicksal, das sollte wahrscheinlich so sein“, sagt der frühere Stürmer und Publikumsliebling des Koggenklubs. Vier Jahre nach seinem offiziellen Karriere-Aus in Rostock ist der 37-jährige Pfälzer nach Mecklenburg zurückgekehrt und kümmert sich seit Anfang November um die U 17 des FC Förderkader, der Anfang des Monats die U 16 des FCH aus dem Pokalwettbewerb warf (2:0). „Das war natürlich gleich ein Highlight für mich“, erzählt Ziemer.

Für seine neue Mannschaft ist der Ex-Profi vom ersten Tag an eine Bereicherung. „Das finden die Jungs natürlich toll. Viele haben ihn ja noch als Spieler im Ostseestadion gesehen“, sagt Marcel Jankowski, der Chefcoach der U 17. Die Mutter eines Spielers hatte mitbekommen, dass sich Ziemer mit seiner Verlobten Julia – sie ist gebürtige Rostockerin – und zwei seiner drei Kinder von Worms aus wieder in den Nordosten orientieren wollte. So kam der Kontakt zustande, und der Verein vermittelte dem gelernten Immobilienkaufmann auch gleich einen Job in der Hansestadt. Ab Dezember ist Ziemer der wohl prominenteste Mitarbeiter der größten Wohnungsgesellschaft im Land, der Rostocker Wiro.

Ziemer arbeitet künftig für das größte Wohnungsunternehmen des Landes

Auch weil seine Verlobte Heimweh hatte, ist Ziemer wieder in Rostock. Es war aber nicht der Hauptgrund für den Umzug aus seiner Heimatstadt Worms an die Warnow. Der Ex-Kicker wollte sich vor allem auch beruflich neu orientieren. „Da haben wir gesagt, wir machen den Cut und ich versuche, hier wieder Fuß zu fassen. Ich habe mich hier immer wohl gefühlt, insofern hat es gepasst“, sagt „Cello“, wie ihn seine Fans nennen. Mit Julia, der gemeinsamen Tochter Juna (4) und seinem ältesten Sohn Marc (17) suchte sich die Familie ein Haus in Kritzkow nahe Rostock.

Ziemers jüngerer Sohn Jonas ist bei seiner Mutter in Worms geblieben, auch seine Eltern, seinen Bruder und Freunde sieht der Ex-Kicker nun seltener. „Natürlich habe ich gewisse Opfer bringen müssen. Aber primär ist mir wichtig, dass es meiner Familie gut geht und dass alle sich wohlfühlen.“

Karrierestart in Kaiserslautern Geboren: 3. August 1985 in Worms Stationen: 1. FC Kaiserslautern II (2004-06), 1. FC Kaiserslautern (2006-09), SV Wehen Wiesbaden (2009-11), 1. FC Saarbrücken (2011-14), Hansa Rostock (2014-18). Liga-Spiele: 3. Liga 238 (73 Tore), 2. Liga 64 (10), Bundesliga 2 (2). DFB-Pokal: 10 (1)

Im Ostseestadion nach bitterem Karriere-Aus nie wieder ein Spiel angeschaut

Für den einstigen Mittelstürmer ist es ein Neuanfang in der Stadt, in der sein bisher wichtigster Lebensabschnitt auf bittere Art endete. Im August 2017 erlitt er im Hansa-Heimspiel gegen Preußen Münster (1:1) einen Kreuzbandriss und Knorpelschaden im Knie. Es war mit 32 Jahren sein letztes Spiel als Profi, im Jahr darauf endete nach vier Jahren sein Vertrag in Rostock.

Danach habe er versucht, bei einem Oberligisten in Worms „noch ein bisschen zu kicken“, doch sein kaputtes Knie spielte nicht mehr mit. „Ich habe es dann relativ schnell gelassen und bin in Richtung Trainerschiene gegangen“, erzählt er. Im Ostseestadion habe er sich nie wieder ein Spiel angeschaut. „Das war für mich nach der Verletzung eine Kopfsache, ich brauchte Abstand – nachdem ich so aus dem Fußball rausgerissen wurde, von heute auf morgen aufhören musste. Und das gerade dort, wo ich mich wohlgefühlt und Anerkennung gespürt habe. Da war besonders schwer.“

Sein linkes Knie bereitet Ziemer auch fünf Jahre danach immer noch Probleme. „Ich habe täglich Schmerzen, aber man gewöhnt sich daran: Man lebt damit, unterdrückt sie im Alltag und versucht, das Beste draus zu machen“, sagt der einstige Torjäger, der in 102 Pflichtspielen 43 Treffer für Hansa erzielte. Wahrscheinlich werde er irgendwann ein künstliches Kniegelenk brauchen: „Das haben die Ärzte schon gesagt.“

Sohn Marc spielt in der U 19 des FC Förderkader und ist noch ehrgeiziger als der Vater

Doch dafür ist er noch nicht bereit. Ziemer tobt gerne mit seiner kleinen Tochter und mischt noch gerne auf dem Rasen mit, so gut es geht. Dreimal in der Woche steht er als Offensivcoach der U 17 auf dem Trainingsplatz, am Wochenende sind die Punktspiele. Schon in Worms hat Ziemer seine Erfahrung gerne an Talente weitergegeben. Er trainierte er auch seinen Sohn, der jetzt in der U 19 des FC Förderkader spielt. „Ich habe unbewusst von ihm immer mehr abverlangt als von anderen.“ Ob Marc einen ähnlichen Weg gehen kann wie sein Vater, ist noch nicht absehbar, aber: „Er ist ehrgeiziger, als ich es wahrscheinlich je war.“

Wertschätzung war für Ziemer immer das Wichtigste

Marcel Ziemer galt als Spezialist für Doppel- und Dreierpacks, bei seinem ersten Startelf-Einsatz für Hansa gelang ihm 2014 sogar mal ein Viererpack (4:4 in Regensburg). Wenn man ihn nach seiner Sternstunde in seiner Rostocker Zeit fragt, kommt aber eine unerwartete Antwort: „Das Rückrundenspiel gegen Regensburg werde ich nie vergessen. Von links kommt ein Ball rein, ich mache einen Flugkopfball und der Verteidiger tritt mir ins Gesicht“, erinnert er sich. „Ich habe aus dem Ohr geblutet, mich geschüttelt, bin wieder hoch und weiter ging’s. Auf der Tribüne sind die Leute ausgerastet.“ Diese Momente, in denen er „Anerkennung und Wertschätzung gespürt“ habe, seien ihm am wichtigsten gewesen.

In der Zweitliga-Rückrunde möchte Ziemer sich mit Sohn Marc endlich wieder ein Spiel im Ostseestadion anschauen – Hansa gegen den HSV. „Ich weiß nicht, ob es klappt“, sagt er. „Ich werde mich auf jeden Fall um Karten bemühen.“