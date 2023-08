Der Däne Martin Kaergaard-Pedersen gilt als Königstransfer des Handball-Drittligisten HC Empor Rostock. Fachleute waren überrascht, denn für viele steht fest: Der 28-Jährige könnte auf einem höheren Niveau spielen. Doch für den Mittelblocker ging es nicht nur um den sportlichen Aspekt.

Rostock. Der Mann ist auf dem Spielfeld ein Fels in der Brandung: Handballer Martin Kaergaard-Pedersen. Zwei Spieler des Stralsunder HV versuchen, an ihm vorbei und zum Torwurf zu kommen. Es ist aussichtslos. Der 2,01 Meter-Mann baut sich auf, breitet die Arme aus, nimmt beide Spieler in den Griff. An ihm gibt es kein Vorbeikommen. Schließlich reißen die beiden Stralsunder den 122-Kilo-Koloss mit vereinten Kräften um.