﻿Empor-Neuzugang Kjaergaard-Pedersen: Darum wechselte er aus Norwegens 1. Liga nach Rostock

Rostock. Der Mann ist auf dem Spielfeld ein Fels in der Brandung: Handballer Martin Kjaergaard-Pedersen. Zwei Spieler des Stralsunder HV versuchen, an ihm vorbei und zum Torwurf zu kommen. Es ist aussichtslos. Der 2,01 Meter-Mann baut sich auf, breitet die Arme aus, nimmt beide Spieler in den Griff. An ihm gibt es kein Vorbeikommen. Schließlich reißen die beiden Stralsunder den 122-Kilo-Koloss mit vereinten Kräften um.

Im Testspiel am Mittwochabend (9. August), das die Rostocker mit 31:23 (15:11) für sich entschieden, war erkennbar, dass der neue Mittelblocker des HCE ein ganz besonderer Handball-Profi ist: Er wirkte in der Abwehr unüberwindlich, war aber auch bei Angriffen schnell vorn, beweglich. Er lenkte viele Aktionen seines Teams und steuerte zwei Treffer zum Erfolg bei.

„Dafür bin ich hergekommen. Darin sehe ich meine Aufgabe“, sagt der Hüne, der sich abseits des Spielfeldes als sympathischer und redegewandter Mann entpuppt. Als Empor – im Juni aus der 2. Bundesliga abgestiegen – die Verpflichtung von Kjaergaard-Pedersen bekannt gab, wunderten sich viele. Schließlich war der Mann, der als Junior mit der dänischen Nationalmannschaft Weltmeister geworden war, zuvor in der 1. Liga in Norwegen erfolgreich. Mit Kolstad Håndball wurde er Pokalsieger.

Trainer Nicolaj Andersson erklärt. Martin Kjaergaard-Pedersen hört zu und schaut auf das Taktik-Bopard. © Quelle: Martin Börner

„Ich wollte schon immer in Deutschland spielen. Und jetzt hat sich die Möglichkeit endlich ergeben“, sagt der Spieler, der in Herning auf Jütland aufwuchs und Handballer wurde. Das mit Nicolaj Andersson ein Landsmann Trainer bei den Rostockern ist, war für ihn mitausschlaggebend für seine Entscheidung.

„Wir haben miteinander gesprochen. Danach habe ich mich entschieden, für zwei Jahre zu unterschreiben.“ Eigentlich würde er gern für vier Jahre in Deutschland bleiben, fügt der Mann mit dem kurz geschnittenen Vollbart hinzu. Seine Ziele: Mit Empor in die 2. Bundesliga zurückkehren, die 1. Liga als persönliches Ziel im Auge behalten, die deutsche Sprache lernen.

Mit seiner Freundin möchte der Profi eine Familie gründen

Martin Kjaergaard-Pedersen hat eine Wohnung in der Rostocker Südstadt bezogen. Groß genug für ihn und seine Freundin Hanne Kari, die er während seiner Zeit als Spieler in Trondheim kennenlernte. „Sie arbeitet für die norwegische Regierung, ist in IT-Projekte für die Gewaltprävention eingebunden“, sagt der Spieler, der stolz auf seine Partnerin ist. Die ebenfalls 28-Jährige hat in London studiert und ihren Masterabschluss gemacht. Die beiden wollen eine Familie gründen. Beim Testspiel gegen den Stralsunder HV saß Hanne auf der Tribüne der Fiete-Reder-Halle. In dieser Woche geht der Umzug nach Rostock und die Einrichtung der Wohnung weiter.

Empor-Neuzugang Martin Kaergaard-Pedersen und Freundin Hanne Kari © Quelle: Christian Lüsch

Es ist zu spüren, dass sich die „Abwehrkante“ im neuen Umfeld und mit den neuen Kollegen sehr wohlfühlt. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Die Jungs im Team sind nett und sehr offen. Robert (Wetzel) nimmt mich ab und zu im Auto mit. Er zeigt mir die Stadt, wir sprechen deutsch. Das ist lustig“, erzählt der Däne, der ein Studium der Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen hat.

Empor-Geschäftsführer: Er hat Bock und passt zu unseren Zielen

„Wir haben jemanden gesucht, der als Typ zu uns passt und Bock auf unser Projekt hat. Beides bringt er mit“, sagt Martin Murawski über Kjaergaard-Pedersen. Der Empor-Geschäftsführer glaubt, dass der Däne im Laufe der Saison eine wichtige Rolle übernehmen wird.

Sportlich und privat passe der Wechsel nach Deutschland in seine Lebensplanung, erklärt der Abwehr-Spezialist, der von Rostock viereinhalb Stunden mit dem Auto in seinen Heimatort benötigt. Und wenn sein und der Plan des Klubs aufgehen, gibt es in der kommenden Saison mehrfach Grund zur Freude – in der Familie des Skandinaviers und beim Traditionsklub Empor.

