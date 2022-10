﻿Niederländer zu stark: Rostock Piranhas unterliegen Tilburg Trappers 2:7

REC-Trainer Chris Stanley und seine Mannschaft mussten am Freitagabend die sechste Niederlage in Folge verkraften.

Rostock. Der Negativ-Lauf der Rostock Piranhas hält an. In der Eishockey-Oberliga Nord unterlagen die Raubfische am Freitagabend mit 2:7 (0:2, 0:3, 2:2) gegen die Tilburg Trappers. Es war die sechste REC-Niederlage in Folge.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Tabellendritte aus den Niederlanden wurde von Beginn an seiner Favoritenrolle gerecht. Im ersten Drittel gingen sie mit 2:0 in Führung (9., 14.). Auch im zweiten Abschnitt behielten sie die Oberhand. Nach dem 3:0 (27.), gelang es den Trappers per Doppelschlag auf 5:0 zu stellen (37., 38.).

Im finalen Durchgang wurde die Partie körperlicher. Nach einem weiteren Gäste-Treffer (43.), kam es zu einer Rudelbildung (44.). Drei Holländer und zwei REC-Akteure mussten auf der Strafbank Platz nehmen – die Piranhas nutzten die Überzahl. Keegan Dansereau traf doppelt (45., 47.) und ließ bei den 781 Zuschauern noch einmal Hoffnung aufkommen. Doch die Tilburger ließen im Anschluss nichts mehr anbrennen. Sie trafen noch ein weiteres Mal zum 2:7-Endstand (48.).

REC: Di Berado – Renke, Seifert, Richter, Henderson, Kraus, Pöpel – Voronov, Döring, Hahn, Dansereau, Guran, Schröpfer, Barry, Pauker, Steinmann, Paul-Mercier, Ledlin.