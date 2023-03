﻿Empor Rostock beißt sich an Gäste-Deckung die Zähne aus

Zum „Lichtertanz der Elemente“ an der Seebrücke in Zingst kamen rund 15 000 Schaulustige. Sie bekamen ein Spektakel geboten, das sich nicht vor dem „Turmleuchten“ in Warnemünde oder „Ryck in Flammen“ in Greifswald verstecken muss. Mit Video und Bildergalerie.